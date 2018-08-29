У Дианы из Алматы, которую пытали несколько лет, украли подаренный ноутбук

Также в отношении матери вновь возобновили уголовное дело, которое было прекращено несколько месяцев назад.

Опекун Дианы Ивановой, которая подвергалась домашнему насилию в течение нескольких лет, Наталья Петрушина рассказала о том, что из их дома в Капчагае был похищен подаренный благотворителями ноутбук, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, техника лежала недалеко от оконного проема. Дети в это время играли на улице и не видели нарушителя порядка. Кроме ноутбука, как рассказали хозяева, ничего украдено не было.

"Мы иногда вынуждено оставляем детей одних дома. Все-таки они должны привыкать к самостоятельности. Ворота закрываем на ключ, просим детей не выходить из дома. Украли, ну и шут с ней, с железякой. Дети живы и ладно. А то не дай бог бы кто-нибудь зашел и кто-то из детей их увидел, могли же стукнуть ребенка. Он лежал так, что не обязательно даже было залезать в дом, можно было через забор унести. В калитке также был ключ, а дети в это время играли на улице. Мы почему не думаем, что прям в дом залезли, в комнате также стоял плазменный телевизор. Его не взяли. И если плиту или машинку сложно вытащить, то телевизор тоже бы вытащили", - сообщила опекун девочки.

Когда взрослые вернулись домой и обнаружили пропажу, на место была вызвана полиция. Сотрудники ДВД сняли отпечатки пальцев и поговорили с детьми, на которых и пало первоначальное подозрение. Однако сами подростки свою причастность отрицают, следствие продолжается.

"Мы вызвали милицию. Сначала думали, что, может, дети сломали и спрятали. Уговаривали их всяко. Из-за того, что дети сломали компьютер, никто бы их не ругал. Мы просили их сознаться, ведь за правду не ругают. Но они уверенно сказали, что не трогали. Сначала у нас не хотели принимать заявление, но потом в обязательном порядке его взяли. Документы и прочее мы им предоставили. Они снимали отпечатки. Пока о результатах расследования нам не сообщали", - добавила женщина.

Также в ходе беседы выяснилось, что адвокаты Дианы вновь решили возобновить дело против матери, которое было прекращено несколько месяцев назад. По версии обвинения, следователь незаконно закрыл дело и должен быть привлечен к ответственности. К расследованию подключились прокуроры и сотрудники ювенальной полиции.

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"Сейчас проблема с оформлением документов, потому что когда моя дочь подавала на обследование побоев, это было не в Капчагае, а в Алматы, у мамы. Тогда она писала заявление на судмедэкспертизу, а ей никаких документов не дали. Следователь тогда заявил, что вы взяли ребенка по доверенности и отстаньте от нас. Оказывается, дело было прекращено еще в январе. Мы уже не остановимся, это дело ответственности. К делу приступили адвокаты, теперь по новой открыли дело, следователя отстранили от него, ведь он закрыл его", - рассказала Наталья.

Состояние Дианы опекун также оценивает как хорошее. Девочке сделают полностью сделают зубы после 18 лет, сегодня ей уже удалили кариес и мертвые корни. По словам медиков, зубы девочки находятся в удовлетворительном состоянии. А вот пластику лица Диане будут делать после 15 лет.

9 августа журналисты лично встретились с Дианой и ее опекуном - Натальей. В беседе девочка призналась, что хоть и боится мать, однако скучает по ней. По факту насилия женщина ничего определенного сейчас сказать не может. Но Диана рассказывает страшные вещи. Блокнот, в котором она все описала, сейчас находится у следователей.

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