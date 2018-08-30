Казахстан взял девятое "золото" на Азиаде
В командной гонке на байдарке-четверке на 500 метров Казахстан занял первое место, опередив Южную Корею и Иран.
Фото : vesti.kz30 августа 2018, 08:19
Сборная Казахстана по гребле на байдарках и каноэ завоевала золотую медаль Азиады-2018 в Индонезии, передает корреспондент Vesti.kz.
В командной гонке на байдарке-четверке на 500 метров Казахстан занял первое место, опередив Южную Корею и Иран.
В составе сборной Казахстана выступали Илья Голендов, Алексей Дергунов, Сергей Токарницкий и Евгений Алексеев.
Для сборной Казахстана эта медаль 52-й на Азиаде-2018 и девятой золотой. Также в активе команды - девять серебряных и 34 бронзовых награды.
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