Казахстан взял девятое "золото" на Азиаде

В командной гонке на байдарке-четверке на 500 метров Казахстан занял первое место, опередив Южную Корею и Иран.

Сборная Казахстана по гребле на байдарках и каноэ завоевала золотую медаль Азиады-2018 в Индонезии, передает корреспондент Vesti.kz.



В командной гонке на байдарке-четверке на 500 метров Казахстан занял первое место, опередив Южную Корею и Иран.



В составе сборной Казахстана выступали Илья Голендов, Алексей Дергунов, Сергей Токарницкий и Евгений Алексеев.



Для сборной Казахстана эта медаль 52-й на Азиаде-2018 и девятой золотой. Также в активе команды - девять серебряных и 34 бронзовых награды.

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