Дзюдоисты принесли Казахстану еще два "золота" юношеской Азиады

Фото: olympic.kz

Фатима Супыгалиева, выступающая за команду Казахстана по дзюдо, заняла первое место на юношеских Азиатских играх. Ей не было равных в весовой категории до 52 кг, сообщает Zakon.kz.

Супыгалиева в финале выиграла с оценкой "иппон". Казахстанка оказалась сильнее Милены Боруболотовой (Кыргызстан). Фото: olympic.kz Кроме того, казахстанский дзюдоист Еркен Бекали одержал победу в финале весовой категории до 66 кг. Бекали в конкурентной схватке оказался сильнее Башира Кадири из Афганистана. Ранее сообщалось, что пловец установил рекорд и принес Казахстану "золото" юношеской Азиады.

