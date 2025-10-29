#АЭС в Казахстане
Спорт

Дзюдоисты принесли Казахстану еще два "золота" юношеской Азиады

Азиатские игры, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 21:50 Фото: olympic.kz
Фатима Супыгалиева, выступающая за команду Казахстана по дзюдо, заняла первое место на юношеских Азиатских играх. Ей не было равных в весовой категории до 52 кг, сообщает Zakon.kz.

Супыгалиева в финале выиграла с оценкой "иппон". Казахстанка оказалась сильнее Милены Боруболотовой (Кыргызстан).

Фото: olympic.kz

Кроме того, казахстанский дзюдоист Еркен Бекали одержал победу в финале весовой категории до 66 кг. Бекали в конкурентной схватке оказался сильнее Башира Кадири из Афганистана.

Ранее сообщалось, что пловец установил рекорд и принес Казахстану "золото" юношеской Азиады.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Медалями юношеской Азиады отметилась и сборная Казахстана по борьбе
22:46, Сегодня
Медалями юношеской Азиады отметилась и сборная Казахстана по борьбе
Казахстанский джитсер завоевал "золото" юношеской Азиады
18:35, Сегодня
Казахстанский джитсер завоевал "золото" юношеской Азиады
Казахстанская штангистка стала пятой на юношеской Азиаде
18:13, 27 октября 2025
Казахстанская штангистка стала пятой на юношеской Азиаде
