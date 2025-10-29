Дзюдоисты принесли Казахстану еще два "золота" юношеской Азиады
Фото: olympic.kz
Фатима Супыгалиева, выступающая за команду Казахстана по дзюдо, заняла первое место на юношеских Азиатских играх. Ей не было равных в весовой категории до 52 кг, сообщает Zakon.kz.
Супыгалиева в финале выиграла с оценкой "иппон". Казахстанка оказалась сильнее Милены Боруболотовой (Кыргызстан).
Фото: olympic.kz
Кроме того, казахстанский дзюдоист Еркен Бекали одержал победу в финале весовой категории до 66 кг. Бекали в конкурентной схватке оказался сильнее Башира Кадири из Афганистана.
Ранее сообщалось, что пловец установил рекорд и принес Казахстану "золото" юношеской Азиады.
