Выходит в свет "Падение Гондолина" Джона Р. Р. Толкина

Редактор книги — сын писателя 93-летний Кристофер Толкин.

Книга Джона Рональда Руэла Толкина "Падение Гондолина" выходит в свет в четверг в США, Великобритании и ряде других стран, сообщает РИА Новости.

Толкин — автор всемирно известной повести "Хоббит" и трилогии "Властелин колец", а также изданного посмертно "Сильмариллиона", в котором автор развивает историю вымышленного мира Средиземья на протяжении трех исторических эпох.

"Падение Гондолина" нельзя назвать новой книгой, поскольку ее сюжет хорошо известен по "Сильмариллиону". Редактор книги — сын писателя 93-летний Кристофер Толкин. Книгу проиллюстрировал художник Алан Ли, чьи иллюстрации к книгам Толкина считаются каноническими.

Выход книги можно назвать сюрпризом: сам Кристофер Толкин говорил ранее, что сборник черновиков "Берен и Лутиэн" 2017 года должен стать последней в ряду книг, обобщающих наследие его отца.

Как и "Берен и Лутиэн", и более ранняя книга "Дети Хурина", "Падение Гондолина" представляет собой попытку реконструкции незавершенного романа, который автор писал фактически всю жизнь. Толкин, солдат Первой мировой войны, начал составлять легенды о Гондолине в госпитале в 1916 году. В битве на Сомме погибли многие друзья Толкина, а самого его, возможно, спас тот факт, что он слег с лихорадкой и был отправлен в госпиталь. В те дни и зародилась история о прекраснейшем городе на земле, который штурмуют силы зла. Автор возвращался к легендам о Гондолине на протяжении многих десятилетий, но так и не создал завершенного текста.

Кристофер Толкин взял на себя реконструкцию сюжета, собрав и упорядочив черновики отца, а также постаравшись разрешить накопившиеся противоречия разных версий сюжета. Эта работа была впервые проделана для посмертной публикации "Сильмариллиона" в 1977 году. Нынешнее издание отличается значительно большей детализацией сюжета и подробностями, которых не было в "Сильмариллионе".

Сюжет "Падения Гондолина" разворачивается в Первую эпоху Средиземья, когда эльфы из племени нолдор сражались с Черным властелином Морготом, похитившим у эльфов Сильмариллы — рукотворные камни, в которых оказалась заключена судьба мира. На протяжении столетий Моргот, используя военную силу и предательство, постепенно уничтожил все могущественные эльфийские королевства Средиземья. Последним пришла очередь Гондолина, который на протяжении веков был скрыт за неприступными горами. Осада, безнадежная оборона и падение города описаны автором в мельчайших подробностях.

Однако для дальнейшей истории Средиземья важна не столько участь Гондолина и его правителя Тургона, сколько судьба дочери Тургона Идриль. Толкин описывает любовь Идриль, бессмертной, как и все эльфы, и смертного человека Туора. Ревность в "любовном треугольнике", включающем племянника короля Гондолина Маэглина, приводит к предательству, а оно, в свою очередь, — к падению королевства. Идрили и Туору необходимо спастись, чтобы их сын Эарендил смог впоследствии упросить заморские божества-валар вмешаться в безнадежную войну эльфов с Морготом и в конечном счете свергнуть Черного властелина.

Истории, где эльфийке нужно жертвовать бессмертием ради смертной любви, неоднократно встречаются у Толкина. Как и любовь Туора и Идрили, к последующему поражению зла приводят и другие два брачных союза между эльфами и людьми — любовь Берена и Лутиэн незадолго до падения Гондолина и альянс Арагорна и Арвен во "Властелине колец", чье действие разворачивается через 6,5 тысячи лет после событий данной книги. Есть в книге и другие параллели с позднейшими произведениями: так, самопожертвование эльфа Глорфиндела в битве с огненным великаном-балрогом перекликается с аналогичным подвигом мага Гэндальфа во "Властелине колец"

Сам Толкин называл историю Туора и Идриль одной из трех самых главных историй в своих произведениях. Книга "Падение Гондолина" расскажет эту историю в подробностях, ранее не известных читателям и исследователям Толкина. Вероятно, она станет хитом продаж, но вряд ли встанет в один ряд по значению с "Сильмариллионом" или "Властелином колец".

Тем не менее, книга должна подогреть интерес к интерпретации Толкина в кино. Кинотрилогия Питера Джексона по "Властелину колец", вышедшая в 2001-2003 годах, стала одной из самых успешных в истории кино и собрала почти 3 миллиарда долларов. Еще около 3 миллиардов долларов принесли три фильма Джексона, снятых по повести "Хоббит" и вышедшие в 2012-2014 годах.

На протяжении десятилетий экранизация "Сильмариллиона" и других книг, охватывающих несколько тысячелетий истории Средиземья, оставалась невозможной из-за того, что правообладатели, включая Кристофера Толкина, скептически относились к экранизации. Однако в 2017 году интернет-гигант Amazon приобрел права на киноэпопею по "Властелину колец" за неназванную сумму (предположительно около 250 миллионов долларов). По слухам, Amazon может приступить к съемкам оригинального сериала по произведениям Толкина в сотрудничестве с трастом, распоряжающимся наследием писателя, а также с издательством HarperCollins и кинокомпанией New Line Cinema — подразделением Warner Bros. Если этот проект будет реализован, он сможет претендовать на роль наиболее дорогостоящего сериала в истории, соперничая по стоимости и доходам с абсолютным хитом последнего десятилетия — "Игрой престолов" по произведениям Джорджа Мартина. "Падение Гондолина" — один из наиболее очевидных кандидатов на экранизацию и рекордные кассовые сборы в будущем.

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