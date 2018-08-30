17 лет спустя: чем сейчас занимаются актеры «Гарри Поттера»

Иногда мы все немного скучаем по чудесному и такому родному с детства миру волшебников из Хогвартса. Хотя прошло столько лет, все книги написаны, экранизации сняты, этот мир, кажется, никогда нас не отпустит.

Чтобы не только взгрустнуть, но и порадоваться встрече старых друзей, посмотрим, чем сейчас занимаются актеры фильмов о Гарри Поттере.

Дэниэл Рэдклифф — Гарри Поттер

Еще где-то в середине поттерианы Рэдклифф стал одним из заметнейших британских актеров. А ведь, между прочим, чтобы выделиться в этой компании, надо обойти самых высококлассных коллег. Всего семь лет прошло с окончания «Гарри Поттера», а у него уже объемный список сыгранных главных ролей в фильмах, причем одна удивительнее и неожиданнее другой.

Роль в фильме «Виктор Франкенштейн» вполне обычная триллерная, а вот в фильме «Человек — швейцарский нож» Дэниэл с воодушевлением играет роль трупа. В «Иллюзии обмана 2» он — миллиардер, в «Джунглях» — на редкость живучий путешественник. Есть у него и театральная роль — Розенкранц в спектакле «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».

Эмма Уотсон — Гермиона

Молодая, красивая и умная актриса активно снимается в кино, отдавая при этом предпочтение сложным ролям и избегая фильмов для массового зрителя. Охотно дает интервью и рассказывает о правах женщин. В общем, не подвела Гермиону. Сейчас в ее активе прекрасная работа в фильме «Хорошо быть тихоней», роли отважных девушек, идущих против системы, в «Колонии Дигнидад» и в «Сфере», а также чудесный образ Белль — в «Красавице и чудовище».

Руперт Гринт — Рон Уизли

Гринт признает, что выбирает роли, которые помогут ему уйти от его образа в поттериане. Он играл гитариста The Dead Boys в фильме о нью-йоркской панк-сцене «Клуб «CBGB»», богобоязненного подростка, сбегающего со взрослой актрисой на театральный фестиваль в «Уроках вождения», ученика профессионального киллера в «Дикой штучке». Он проявляет явную склонность к комедийным ролям, как в «Лунной афере» и сериалах «По болезни» и «Большой куш». А еще Руперт мечтает сыграть злодея. Кстати, в детстве ему ужасно нравилась роль Драко Малфоя.

Том Фелтон — Драко Малфой

Ужасно милый молодой человек: вырос в сельской местности, увлекался рыбалкой, сентиментален, размещает в фейсбуке посты типа «с рождеством всех, кто верит в любовь» и признается, что пересматривает «Дневник памяти». Ни капли не переживает из-за роли противного Драко Малфоя, любит жанровое кино. В январе 2018 года на кинофестивале «Санденс» состоялась премьера фильма «Офелия», где Том играл Лаэрта, брата главной героини. Впрочем, большую часть времени Фелтон посвящает музыке: выпускает альбомы и ездит по миру с небольшими концертами.

Мэттью Льюис — Невилл Долгопупс

Неуклюжий мальчик вырос и стал красивым мужчиной, но, похоже, как большинство детей поттерианы, Мэттью преследует старая роль. Он все пытается избавиться от образа неказистого мальчишки и часто появляется в разных фотосессиях с голым торсом. Работает в основном в театре, как ему посоветовал в свое время Алан Рикман, но не против сняться и в бондиане. Правда, пока в кино роли ему достаются небольшие.

Роберт Паттинсон — Седрик Диггори

Роберт прославился ролью вампира в «Сумерках», и только потом общественность вспомнила, что прежде он сыграл красивого и отважного Седрика Диггори, который драматично погибает в время состязаний в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». Нынешние работы в кино не приносят ему такой же славы, но тем не менее они достойны внимания: «Милый друг», «Затерянный город Z», «Лайф», «Хорошее время». Отличные драматические роли.

Эванна Линч — Луна Лавгуд

Эванна из всех актеров-детей, пожалуй, самая преданная поклонница поттерианы. Сейчас она входит в число консультантов в организации The Harry Potter Alliance. Это фанаты волшебного мира, которые занимаются благотворительностью — скажем, собирают книжки для школьной библиотеки в Уганде. Она продолжает изредка сниматься в кино, но сколько-нибудь заметные роли ей не перепадают.

Робби Колтрейн — Рубеус Хагрид

Не обладая эффектной внешностью, Робби Колтрейн даже на пике своей карьеры снимался в основном в телевизионных проектах и шоу. Он всегда был комиком, и даже роль Хагрида была комической. После окончания поттерианы он снялся в паре эпизодических ролей в драмах и озвучивал мультфильмы. Последняя роль — в мини-сериале «Сокровище нации» о бывшем комике, оказавшемся в центре сексуального скандала.

Джейсон Айзекс — Люциус Малфой

Джейсон, еще до «Поттера» признанный отличным исполнителем злодейских ролей, сейчас работает в основном для телепроектов. В паре сериалов он играл главные роли: «Пробуждение» и «Раскопки». У шоу были интересные концепции, однако больше одного сезона они не продержались. Сейчас Джейсон задействован в сериале «Звездный путь: Дискавери» в роли капитана Лорки. А в кино самым заметным появлением стала комедия «Смерть Сталина», где Айзекс играл маршала Жукова.

Гэри Олдман — Сириус Блэк

Роль Сириуса Блэка подстегнула карьеру Олдмана, которая к 2004 году начала давать заметные сбои. Зато после пошли великолепные работы в фильмах «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь», «Самый пьяный округ в мире», «Шпион, выйди вон!», «Планета обезьян: Революция». В этом году актер наконец-то получил заслуженный «Оскар» за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».

Майкл Гэмбон — Альбус Дамблдор

Майкл Гэмбон, несмотря на свои 77 лет, продолжает довольно активно работать в телефильмах, мини-сериалах, заниматься озвучкой и изредка появляться на большом экране. В эпизодах его можно выловить в фильмах «Kingsman: Золотое кольцо», «Виктория и Абдул», «Да здравствует Цезарь!».

Мэгги Смит — Минерва Макгонагал

Еще круче, конечно, старушка Мэгги Смит, которой уже 83 года. Благодаря сериалу «Аббатство Даунтон» и шикарной роли вдовствующей графини Грэнтэм актриса оставалась на виду и спустя 5 лет после окончания «Гарри Поттера». Мало того, она постоянно получает приглашения в разные интересные фильмы на главные роли. С последней из них, «Леди в фургоне», где Мэгги играла эксцентричную лондонскую старушку, она даже номинировалась на «Золотой глобус» в 2015 году. Ее звали бы сниматься и дальше, но проблемы со здоровьем уже не позволяют работать так же интенсивно.

Рэйф Файнс — Волдеморт

У Рэйфа Файнса после окончания «Гарри Поттера» дела шли неплохо: его герой — администратор гостиницы в фильме «Отель «Гранд Будапешт»» — получил похвалы критиков и много номинаций на разные награды, его позвали играть М вместо Джуди Денч в последнем фильме про Бонда «007: СПЕКТР», а потом все как-то увяло. В 2017 году каких-либо серьезных работ у него не было. А в январе 2019 года должен выйти фильм «Холмс и Ватсон», где Файнс играет Мориарти.

Алан Рикман — Северус Снейп

Последняя работа Алана Рикмана вышла в прокат в конце весны 2016 года — в фильме «Алиса в Зазеркалье» он озвучивал мудрую гусеницу. Актер скончался в январе 2016 года, всего за пять недель до своего 70-летия.

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