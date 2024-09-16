Актер из "Гарри Поттера" заявил о желании сыграть Дамблдора в перезапуске картины

66-летний американский актер Гари Олдман, сыгравший волшебника Сириуса Блэка в фильмах серии "Гарри Поттер", заявил о желании исполнить роль Дамблдора в перезапуске экранизации книг Джоан Роулинг, сообщает Zakon.kz.

По информации IndieWire, артист на церемонии вручения премии "Эмми" предложил себя на роль волшебника Альбуса Дамблдора в новом сериале от HBO.

"Я люблю Сириуса. В фильмах его было недостаточно", – отметил Олдман.

Затем он заявил, что через несколько лет будет готов играть Дамблдора. Между тем издание предполагает, что выберут другого артиста.

"Ставлю на то, что весь актерский состав будет новым", – сказал Олдман.

Ранее сообщалось, что появилась видеоверсия кондитерского шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки".