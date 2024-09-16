Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Актер из "Гарри Поттера" заявил о желании сыграть Дамблдора в перезапуске картины

актер, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 22:15 Фото: Instagram/garyoldmanweb
66-летний американский актер Гари Олдман, сыгравший волшебника Сириуса Блэка в фильмах серии "Гарри Поттер", заявил о желании исполнить роль Дамблдора в перезапуске экранизации книг Джоан Роулинг, сообщает Zakon.kz.

По информации IndieWire, артист на церемонии вручения премии "Эмми" предложил себя на роль волшебника Альбуса Дамблдора в новом сериале от HBO.

"Я люблю Сириуса. В фильмах его было недостаточно", – отметил Олдман.

Затем он заявил, что через несколько лет будет готов играть Дамблдора. Между тем издание предполагает, что выберут другого артиста.

"Ставлю на то, что весь актерский состав будет новым", – сказал Олдман.

Ранее сообщалось, что появилась видеоверсия кондитерского шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки".

Елена Беляева
США 2024 год Кино Культура
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шоу
Гарик Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней возлюбленной
35-летняя жена Евгения Петросяна посвятила трогательный пост мужу и показала подросшую дочь
35-летняя жена Евгения Петросяна посвятила трогательный пост мужу и показала подросшую дочь
Магнитные бури сегодня
По Земле ударила 7-балльная магнитная буря
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: