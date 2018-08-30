Проблема Арала: возвращение в конструктивные берега

В туркменском городе Туркменбаши прошел XII саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).

24 августа в Туркменистане состоялся саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Впервые за почти 10 лет лидеры стран Центральной Азии обсудили меры решения аральской проблемы и совместного регулирования водных ресурсов региона.

В туркменском городе Туркменбаши прошел XII саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА). В этом году МФСА отмечает 25-летие, так что прошедший саммит можно смело назвать юбилейным.

Сам по себе формат саммита уникален. Дело в том, что сейчас это практически единственная платформа, где первые лица всех пяти центральноазиатских государств встретились, чтобы совместно – без прочих «третьих лиц» – обсудить крайне актуальные для региона проблемы.

Можно констатировать, что прошедший саммит дал серьезный импульс как работе самого Фонда, так и продвижению «центральноазиатского» формата переговоров. Причем крайне важно и то, что помимо обсуждения вопроса спасения Аральского моря, в повестку работы МФСА входит и вопрос совместного регулирования использования водных ресурсов Центральной Азии. В первую очередь, речь идет об использовании воды рек Амударьи и Сырдарьи – ключевых водных артерий Центральной Азии, регулярно становящихся «яблоком раздора» для всех пяти стран.

Ожидания

Подготовка саммита действительно проходила непросто. Как уже упоминалось, лидеры пяти стран-учредителей не собирались очень давно, последняя встреча была в 2009 году в Алматы. Подобный «простой» не прошел даром ни для решения водных вопросов, ни для продвижения аральских проектов, ни для обсуждения остальных трансграничных проблем региона.

В этих условиях, от саммита лидеров МСФА ждали многого. В-первую очередь, возвращения в многосторонний и конструктивный формат ведения переговоров. Это само по себе невероятно важно, потому что является ключом к решению целого комплекса региональных проблем.

Во-вторых, продвижения в работе по спасению Арала и восстановлению экосистем Приаралья. Нет нужны в который раз описывать масштабы этой экологической катастрофы, от последствий которой страдают не только Казахстан и Узбекистан – страны, на территории которых расположены оставшиеся от прежнего гигантского моря-озера Малый и Большой Арал. Аральская проблема затрагивает абсолютно все страны региона и в немалой степени влияет на экологию огромной части Евразии.

Неслучайно, выступая на пресс-конференции по итогам саммита, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что «ежегодно с высохшего дна Аральского моря ветрами поднимается до 80 миллионов тонн ядовитых солей. Они разносятся пылевыми бурями на многие тысячи километров – от Западной Европы до вершин Гималаев, оказывая негативное воздействие на здоровье людей и экосистем всех наших стран».

В-третьих, серьезным ожиданием, высказываемом экспертами перед саммитом, была собственно реанимация МСФА. К настоящему моменту очевидно, что несмотря на предпринимаемые, в первую очередь казахстанскими дипломатами, усилия, Фонд не использует в полной мере свой потенциал. Последней огромной удачей было предоставление МСФА статуса наблюдателя в ООН в 2008 году. Сейчас у Фонда нет единого бюджета, круг вопросов, открытых для обсуждения, довольно ограничен, структура работает довольно медленно, сотрудничество с международными организациями также идет не слишком динамично.

Диспозиция

Что касается первого пункта, а именно конструктивного настроя лидеров стран-членов, то надо отметить, что к этому саммиту стороны подошли с очень интересными позициями. Особенно это заметно на контрасте с прошлым алматинским саммитом.

Из пяти стран Центральной Азии, пожалуй, лишь Казахстан все эти годы ровно и последовательно шел на сотрудничество в обсуждении водных проблем региона. Позиция других государств за последние 25 лет была более изменчивой. Если вкратце, то расклад следующий.

Туркменистан – действующий председатель МСФА на период 2017-2019 год. Традиционно «нейтральный Туркменистан» с момента вступления в ранг председателя показывает впечатляющую активность, которая во многом связана с объявленной в 2015 году президентом Бердымухамедовым стратегией «водной дипломатии».

В прошедший период туркменская сторона выступила с предложением о разработке специальной Программы ООН для бассейна Аральского моря, а также инициировала разработку и принятие в апреле этого года Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала».

Ашхабад жизненно заинтересован в сокращении аральской проблемы. Аральское море серьезно влияет на экологическую обстановку в стране. Так, северные регионы Туркменистана, в частности, Дашогузская область регулярно сталкиваются с засолением почв, нехваткой питьевой и поливной воды, что является следствием именно аральской проблемы.

Кроме того, гигантская ядовитая соляно-песчаная буря, от которой в мае этого года пострадали Таджикистан и Узбекистан, накрыла и часть территории Туркменистана, затронув и сам Ашхабад.

Кыргызстан – «болевая точка» деятельности МСФА. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков присутствовал на саммите лишь в качестве почетного гостя. Дело в том, что формально КР уже более двух лет не является действующим членом фонда, «заморозив» свое участие в связи с тем, что, по его Бишкека, работа МСФА не учитывает интересы кыргызской стороны и гидроэнергетические аспекты водопользования в Центральной Азии, в целом.

На сегодняшний день возвращение Кыргызстана к полноценному формату участия в работе МФСА стало одной из ключевых задач, в том числе, и казахстанских дипломатов. Так, в апреле этого года заместитель министра иностранных дел РК Галымжан Койшыбаев, освещая эту проблему в Мажилисе Парламента, отметил: «мы, все страны, сейчас стараемся работать и, по сути, уговариваем Кыргызстан разморозить свое участие».

Узбекистан – источник позитивных ожиданий для МСФА. В последние годы президентства Ислама Каримова множество совместных проектов, в том числе и на аральском направлении реализовывались очень медленно и фрагментарно. Во многом, именно из-за позиции узбекской стороны, не пожелавшей организовывать саммит лидеров стран-членов Фонда, и произошел такой долгий перерыв в работе МСФА в формате «высшего уровня».

Тем не менее, после смены администрации Ташкент стал проводить более активную дипломатическую работу, в том числе и в отношении регулирования водных вопросов. Впервые за долгие годы между Казахстаном и Узбекистаном обсуждаются проблемы и подписываются документы, касающиеся совместного использования трансграничных рек и качества воды. Так, в октябре прошлого года двумя странами было подписано межправительственное соглашение о совместной работе по решению аральского вопроса.

Кроме того, в июне этого года Узбекистан, в частности, вел с представителями Всемирного банка переговоры по реализации проектов по водным вопросам и перспективам сотрудничества МСФА. В июне узбекская сторона провела центральноазиатский Международный экологический форум.

С учетом того, что жители Узбекистана в полной мере ощущают на себе все последствия аральской катастрофы, как в социально-экономическом, так, разумеется, и в экологическом аспектах, новая позиция Ташкента может только приветствоваться.

Таджикистан – своеобразная «плотина» в наполнении аральской проблемы конструктивом. Как раз с позицией Таджикистана, к слову, в 2009 году связывали довольно скромные результаты алматинского саммита МСФА. Тогда именно по предложению президента Эмомали Рахмона из повестки саммита исключили все водноэнергетические вопросы, что серьезно урезало возможности решения ряда проблем Арала и в целом, подрезало крылья всему МСФА.

В то же время, через территорию Таджикистана проходят обе водные артерии Арала – и Амударья, и Сырдарья. Поэтому участие Душанбе во всех соглашениях – необходимое условие конструктивного решения сложившихся проблем. С учетом того, что таджикская сторона целенаправленно развивает гидроэнергетику и сельское хозяйство, ее участие в многостороннем диалоге крайне важно.

Несправедливо будет говорить, что Душанбе полностью дислоцировался от решения водных проблем региона. Так, именно по предложению таджикской стороны Генеральная ассамблея ООН объявила о Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития» с 2018 года.

Казахстан – наиболее вовлеченная в процесс спасения Арала страна. Казахстанская дипломатия очень активно работает практически по всем направлениям в рамках водных проблем региона и, что актуально именно в течение 2017 и 2018 года, на всех уровнях.

В связи с тем, что Казахстан сейчас является непостоянным членом Совета безопасности ООН, водные и экологические проблемы Центральной Азии получили прекрасный канал для трансляции на высочайшем уровне обсуждения. В октябре этого года в Астане пройдет очередная сессия Совещания сторон Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, что напрямую связано с проблемой Арала, и все участники саммита были приглашены принять участие.

Казахстан уже более 15 лет поднимает вопрос о создании в регионе водно-энергетического консорциума – региональной структуры, которая регулировала бы взаимовыгодный обмен между государствами-поставщиками воды (Кыргызстан и Таджикистан) и государствами-потребителями (Казахстан, Туркменистан и Узбекистан). Внедрение этого механизма позволило бы не только договориться о сезонных поставках воды в низовья рек и электроэнергии – в верховья, но и предотвратить массу экологических и социальных проблем во всем регионе.

Надо отметить, что Казахстан достиг огромных успехов в работе по решению «аральской проблемы». Построенная в 2005 году на средства республиканского бюджета и Всемирного банка Кокаральская плотина позволила отделить Малый Арал, увеличить площадь воды почти на 900 кв.км, а ее объем– на 11,5 куб. км (с 15,6 куб. км до 27,1 куб. км). Снизилась минерализация воды, увеличилось количество рыбы, что привело к возрождению рыболовства на Арале.

На очереди вторая часть проекта, в результате которой планируется строительство дамб в ряде районов Кызылординской области, спрямление русла Сырдарьи, реконструкция Кызылординского гидроузла и ряд других мероприятий. Если все пройдет успешно, то море практически вернется к территории города Аральск, от которого в свое время отошло почти на 100 км.

Промежуточные итоги

В целом, можно отметить, что саммит, если не полностью оправдал ожидания, то помог серьезно продвинуться по каждому из названных выше направлений.

Ожидания, связываемые с возобновлением и выводом на новый уровень переговоров на высшем уровне, можно считать оправдавшимися. Пять центральноазиатских лидеров провели заседания в расширенном и узком составах, по итогам которых был сделан ряд довольно воодушевляющий заявлений.

Ожидания, связанные с реанимацией МСФА, также нашли отклик. Лидеры стран-учредителей приняли ряд решений, направленных повышение эффективности организации и координацию совместных усилий, в то же время, ряд устаревших решений был пересмотрен.

Так, было принято решение об усовершенствовании организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА на основе действующих институтов Фонда. Казахстанской стороной было внесено предложение о внедрении автоматизации системы управления, распределения, учета и мониторинга водных ресурсов бассейна Аральского моря, в том числе их качества. Также Астана вновь подняла вопрос об актуальности создания водно-энергетического консорциума.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев предложил рассмотреть вопрос постоянной дислокации Исполнительного комитета МФСА в одной из стран региона и перенесения акцента в работе на реализацию региональных проектов.

Лидеры стран-учредителей приняли решение обратиться ко всем международным коммерческим и некоммерческим организациям, начиная, разумеется с ООН и Всемирного банка, с призывом поддержать усилия, направленные на улучшение экологической обстановки в Аральском регионе.

Ожидания, касающиеся непосредственно Арала, реализовались в решении о разработке программы ПБАМ-4. Речь идет о «Программе бассейна Аральского моря», с момента создания МСФА было реализовано уже три подобных программы, срок действия последней завершился в 2015 году.

Как заявляется, программа охватит следующие направления: комплексное использование водных ресурсов, экологическое, социально-экономическое и совершенствование институционально-правовых механизмов. Сейчас Туркменистан, активно продвигающий тему своей «водной дипломатии», нацелен на значительное усиление политической, правовой и институциональной составляющих ПБАМ.

Кроме того, обсуждались возможность внедрения систем экономии поливной воды, в частности, внедрения капельного орошения – ключевого направления современной ирригации.

В итоге, прошедший саммит позволил сдвинуть с мертвой точки целый комплекс вопросов, успешное разрешение которых прямо повлияет на жизнь миллионов жителей Центральной Азии.

Аральская проблема – это результат непродуманного и несогласованного водопользования, результаты которого испытывают и, возможно еще будут испытывать на себе в течение нескольких поколений, жители пострадавших территорий. Ликвидация последствий катастрофы и предотвращение ее повторения возможны только совместными усилиями, в результаты кропотливой работы, компромиссов и обсуждений. И обновляемый МСФА имеет все шансы стать оптимальной площадкой для этой работы.

Татьяна Каукенова специально для zakon.kz



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