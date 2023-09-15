Токаев предложил провести в Казахстане встречу по вопросам сохранения Арала

На заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала в Таджикистане президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести следующий саммит в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 15 сентября, президент высоко оценил роль заседания и отметил, что лишь тесная кооперация, взаимовыгодное партнерство и уважение интересов друг друга могут обеспечить стабильное развитие, безопасность и экономическую самодостаточность стран Центральной Азии. Он выразил уверенность, что благодаря этой встрече будут приняты своевременные и консолидированные решения, которые поспособствуют дальнейшему укреплению регионального сотрудничества в водной сфере.



"Следующую встречу на высшем уровне предлагаю провести в Казахстане в 2026 году, совместив ее с инициированным мной Региональным климатическим саммитом под эгидой ООН. В завершение хочу вновь подтвердить готовность Казахстана приложить максимум усилий для вывода деятельности МФСА на качественно новый уровень. Убежден, активное участие в работе Фонда всех государств – учредителей будет способствовать успешному решению водных вопросов и дальнейшему углублению региональной интеграции", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее глава государства отметил, что безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, и объяснил, что поможет странам региона эффективно использовать водно-энергетические ресурсы.

