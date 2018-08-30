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В копилке Казахстана собралось 55 медалей

Очередную победу стане принес представитель прыжков на батуте.

Фото : НОК РК30 августа 2018, 16:26

Казахстан завоевал 55-ю медаль на текущей Азиаде-2018. Ее автором стал представитель прыжков на батуте Пирмаммад Алиев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Квалификацию спортсмен завершил на шестом месте. Тем не менее, сумма баллов позволила ему выйти в финал соревнований. За два выступления он набрал 103.470.

В финале каждый прыгун должен был исполнить только одно выступление. Судьи дали казахстанцу оценку в 57.460 баллов. Это принесло ему третье место.

Золотую медаль завоевал китаец Донг Донг - 59.925. Второе место также у китайца. Лей Гао набрал 59.220 баллов.


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