В копилке сборной Казахстана на Азиаде 50 медалей
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4 октября шанс заработать шестое "золото" для казахстанской сборной получил борец Мейржан Шермаханбет. Однако, получив небольшую травму в начале финальной схватки, наш палуан не смог показать все свое мастерство и проиграл решающий матч японцу Кацуаки Эндо – 3:4.
Затем бронзовую награду без особых усилий завоевал Азат Садыков (до 77 кг), так как его визави из Камбоджии Кео Сопхак не вышел на ковер из-за травмы.
К нашему огорчению, не смогли победить в схватках за 3-е место казахстанские борцы Айдос Султангали (до 60 кг) и Максат Сайлау (до 87 кг).
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Не смогла стать третьим финалистом от Казахстана на боксерском турнире Азиады наша Наталья Богданова (66 кг). В полуфинале она противостояла Джанджай Суваннапхенг (Таиланд), трижды побывала в нокдауне и досрочно завершила бой. Но все же Наталья Богданова удостоилась бронзовой медали.
Между тем у сборной Казахстана по боксу будет два финалиста: Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).
К данной минуте казахстанские атлеты имеют в своем активе 50 медалей Азиады: пять золотых, 11 серебряных и 34 бронзовых.