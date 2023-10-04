В копилке сборной Казахстана на Азиаде 50 медалей

На Азиатских играх в китайском Ханчжоу в копилке казахстанцев 50 наград. В очередной день состязаний свою лепту внесли наши борцы греко-римского стиля, в активе которых "серебро" и "бронза". Плюс на третье место поднялась боксерша Наталья Богданова, сообщает Zakon.kz.

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4 октября шанс заработать шестое "золото" для казахстанской сборной получил борец Мейржан Шермаханбет. Однако, получив небольшую травму в начале финальной схватки, наш палуан не смог показать все свое мастерство и проиграл решающий матч японцу Кацуаки Эндо – 3:4.

Затем бронзовую награду без особых усилий завоевал Азат Садыков (до 77 кг), так как его визави из Камбоджии Кео Сопхак не вышел на ковер из-за травмы.

К нашему огорчению, не смогли победить в схватках за 3-е место казахстанские борцы Айдос Султангали (до 60 кг) и Максат Сайлау (до 87 кг).





Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Не смогла стать третьим финалистом от Казахстана на боксерском турнире Азиады наша Наталья Богданова (66 кг). В полуфинале она противостояла Джанджай Суваннапхенг (Таиланд), трижды побывала в нокдауне и досрочно завершила бой. Но все же Наталья Богданова удостоилась бронзовой медали.

Между тем у сборной Казахстана по боксу будет два финалиста: Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).

К данной минуте казахстанские атлеты имеют в своем активе 50 медалей Азиады: пять золотых, 11 серебряных и 34 бронзовых.