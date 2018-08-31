В Казахстане на наркологическом учете состоят около 130 тысяч человек.

Казахстан вошел в десятку самых пьющих стран мира, оставив позади 185 государств, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Удивительно, но в этом рейтинге мы обогнали даже заядлых любителей пива - жителей Германии, и вина - Италии и Испании.

В последнее время мы видим, что идет омоложение пьющих людей. Это доказанный факт, что молодые люди у которых родители, тоже начинают спиваться в раннем возрасте. Тревожит то, что основная часть наших больных, это люди от 18 до 35 лет. Это будущее нашей нации. Эта проблема нас беспокоит. Поэтому и проводятся у нас в стране огромные усилия предотвращение развития алкогольной зависимости, - рассказывает нарколог Тохтар Коишибеков.

Проблема алкоголизма стоит остро. В Казахстане на наркологическом учете состоят около 130 тысяч человек. Но несмотря на это некоторые отечественные специалисты с предоставленными ООН данными не согласны. Эксперты уверены, статистика составлялась необъективно и предположили, что на западе к постсоветским государствам относятся предвзято.

Эта информация не соответствует действительности. Более того, она пагубно влияет на имидж Казахстана на мировой авансцене. Около 4-х лет назад мы писали письмо во Всемирную организацию здравоохранения, чтобы узнать подробную информацию о наших соотечественниках. Но нам никто так и не ответил, никто даже не приехал, чтобы изучив обстановку делать о казахстанцах объективные выводы, - уверяет директор ассоциации добросовестных производителей и продавцов алкогольной продукции РК Амиржан Калиев.

В подтверждение собственных слов специалист приводит свою статистику. В 2008-м году в стране работало 52 производителя алкогольной продукции. На сегодняшний день 15. За 10 лет значительно снизился спрос на спиртное - на 30%.

Водка - 80 миллилитров, вино - 300, пиво - 750. Для женщин в два раза меньше. Это безопасная суточная норма алкоголя по рекомендации Всемирной Организации Здоровья. При этом пить каждый день не рекомендуется. В год количество спиртного не должно превышать 10 литров. Однако если верить отчету министра внутренних дел уровень потребления алкоголя в Казахстане - 11 литров в год на душу населения. Пьянство, к слову, является одной из наиболее частых и серьезных причин бытовой преступности. Не говоря уже о вреде здоровью.

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