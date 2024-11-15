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Казахстан вошел в десятку стран мира с самым дешевым интернетом

Интернет , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 09:07 Фото: freepik
По данным аналитиков, наша страна опережает Россию, Турцию и Китай в плане доступности "паутины" для пользователей, сообщает Zakon.kz.

В новом рейтинге Internet Accessibility Index от MoneySuperMarket Казахстан занял девятое место и оказался среди стран с самой низкой ценой за 1 ГБ данных.

Так, согласно исследованию, у нас в среднем "гиг" обходится пользователям Сети в $0,61, тогда как в России, Турции и Китае этот показатель достигает $0,69, $0,79 и $0,90, соответственно.

По мнению экспертов, это связано с тем, что Казахстан умело сочетает государственные инвестиции в цифровую инфраструктуру с усилиями местных операторов связи по расширению Сети, в том числе в отдаленных и сельских регионах.

"Если рассмотреть региональную динамику, то можно заметить, что Центральная Азия и Восточная Европа, включая Казахстан, Россию, Украину и Турцию, удерживают одни из самых низких цен на интернет в мире. Например, Россия, несмотря на экономические санкции, предлагает пользователям интернет по цене $0,69 за 1 ГБ, что ставит ее на 12 место в рейтинге. Турция, столкнувшаяся с экономической нестабильностью, все же предлагает интернет за $0,79 за 1 ГБ, что также значительно дешевле по сравнению с большинством западных стран. В противоположность таким странам, как США и Канада, где стоимость 1 ГБ данных варьируется от $5 до $7, Казахстан вместе с соседними государствами демонстрирует значительное преимущество в цене. Стоимость 1 ГБ интернета в Казахстане в 10 раз ниже, чем в Соединенных Штатах", – говорят аналитики.

Вернемся к инвестициям, в наращивании которых республика за последнее время добилась некоторых успехов. К примеру, в 2023 году суммы в 2,5 раза превзошли те, что поступили годом ранее. И объемы планируется увеличивать дальше.

Что касается усилий по расширению Сети, в частности, действующая с 2018 года программа "Цифровой Казахстан" продолжает содействовать развитию интернета в удаленных и сельских регионах. Благодаря принимаемым мерам сокращается уровень цифрового разрыва, который в Казахстане и так является одним из самых низких по международным меркам. Вот цифры, приведенные в 2023 году ranking.kz: 81% городских и 51% сельских жителей по всему миру имеют доступ к интернету. У нас – 94,7% и 94%, соответственно.

Впрочем, есть и сложности. Как считают эксперты, большая площадь вкупе с низкой плотностью населения и высокой долей сельских жителей требует куда больше базовых станций, нежели необходимо в небольших странах Европы или Юго-Восточной Азии. Расходы операторов увеличивают также особенности рельефа, удаленность населенных пунктов и отсутствие сопутствующей инфраструктуры.

"Стоимость установки одной базовой станции может достигать 110 млн тенге, включая стоимость оборудования, антенно-мачтового сооружения, высотно-монтажных работ и других факторов. Таким образом, отечественным операторам удается развивать отрасль связи, наращивая инвестиции, не допуская при этом сильного роста цен. К слову, по данным Speedtest, за год медианная скорость мобильного интернета с 36 Мб/сек в сентябре 2023-го выросла до 53,2 Мб/сек, то есть на 47%. Это открывает широкие перспективы для цифровизации экономики и дальнейшего улучшения качества жизни населения. Это отмечают и международные эксперты", – подчеркивают аналитики.

В завершение отметим, что низкие цены на интернет позволяют большему числу людей пользоваться цифровыми преимуществами, такими как онлайн-банкинг, электронная коммерция и государственные услуги через интернет. А это, разумеется, делает жизнь куда комфортнее.

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