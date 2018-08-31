Казахстанцы, попавшие в крупное ДТП в Египте, рассказали подробности

Пассажиры считают, что ДТП произошло по вине водителя, который уснул за рулём.

Казахстанцы, попавшие в аварию в Египте, рассказали, что стало причиной крупного ДТП. Автобус, в котором находились 22 жителя нашей страны, перевернулся по дороге в Каир – люди ехали на экскурсию. Два наших соотечественника оказались в местной больнице, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Отечественные дипломаты уже подключились к произошедшему в Египте. Как сообщили в министерстве иностранных дел, большинство пострадавших казахстанцев отделались ссадинами, а вот двоим нашим гражданам повезло чуть меньше. Они по-прежнему находятся в больнице. Напомним, что автобус с египетскими номерами попал в аварию на трассе Хургада-Каир. Ехать пассажирам предстояло около шести часов, но планы были нарушены. Транспорт перевернулся. В момент аварии в нём находились 22 казахстанца.

- Общее их состояние удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей. Остальные 20 туристов после обследования были доставлены в отель, и они продолжают свой отдых, - говорит официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Нам удалось связаться с казахстанцами, которые оказались в этом злополучном автобусе. У них своя версия произошедшего. По словам одной из пострадавших, авария произошла ночью. Пассажиры считают, что это вина водителя, который уснул за рулём. Правда, когда отдыхающих отвезли в госпиталь, их пытались там убедить в том, что причина ДТП – животные, выбежавшие на дорогу. Казахстанцам предложили добраться до пирамид, где должна быть экскурсия, на самолёте, но люди отказались. По словам дипломатов, пострадавшим казахстанцам оказывается вся необходимая помощь. Остальные же продолжают отдыхать. Чья всё-таки вина в произошедшем, выяснять будут, судя по всему, местные правоохранительные органы. В целом же, достаточно открыть любой сайт о туризме, найти там Египет и прочесть занимательный факт: в этой стране водители лихачат на дорогах. И ДТП для них - обычное дело.

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