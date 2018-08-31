Казахстанские НПЗ переходят на «суперсовременное топливо»

На Павлодарском НПЗ рассказали о планах по объемам производства топлива.

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В Павлодаре рассказали о долгосрочных результатах модернизации казахстанских НПЗ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». «Наш рынок потребляет порядка 1,4-2 миллиона тонн бензина, мы будем производить около 5 миллионов. Если дизеля мы потребляем 4,6 - 4,5, также три завода при сбалансированной работе, при полном обеспечении нефтью будут производить 5,2-5,1 миллиона тонн дизтоплива», - отметил на конференции «Нефтеперерабатывающая отрасль Казахстана. Итоги модернизации», прошедшей на Павлодарском нефтехимическом заводе, директор по переработке нефти нацкомпании АО «КазМунайГаз» Шухрат Данбай. Такое топливо, как авиакеросин, потребность в котором, как отметил Шухрат Данбай, имеет сезонный характер, отечественные нефтехимзаводы будут выпускать примерно 850-900 тысяч тонн. «И у нас ещё большая программа есть перехода с топлива марки РТ и ТС, переходим на выпуск топлива Джет А. Это суперсовременное топливо, - дополнил он. - Это говорит о том, что все авиакомпании мировые будут приезжать в Казахстан, и грузовые перевозки, и пассажирские перевозки, естественно, резко увеличатся. Это будет в 2020 году».

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