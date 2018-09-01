Первый "З" класс: в Талдыкоргане открыты две новые школы

Баталов поручил внедрять в учебный процесс современные методики с учетом ведущих тенденций в сфере образования.

Впервые в истории Талдыкоргана в один год построены новые две школы вместимостью 2400 учеников сообщает корреспондент Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Поздравить детей и из родителей новые школы посетил аким Алматинской области Амандык Баталов.

Сначала аким области побывал в IT школе-лицее №28, расположенной в юго-западном районе города. Этот район стремительно развивается, за последние годы здесь появились два микрорайона, начато строительство третьего.

Открытие новой школы стало огромной радостью для жителей. Тем более, что в районе очень много молодых семей, чьи дети пошли в школу. Благодаря этому сформировано 10 первых классов.

"Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев с особой заботой и вниманием относится к подрастающему поколению. Благодаря создаваемым условиям в этот замечательный праздничный день по области открываются новые школы. Среди них и две школы здесь, в Талдыкоргане, на 1200 мест каждая. Это большое событие, такого давно не было. Главная задача - счастье в глазах детей, их счастливое будущеее. Помните, все дети талантливы, просто нужно суметь раскрыть талант каждого. И в этом большую роль играет школа. А вы, ребята, старайтесь, учитесь хорошо. Верю, вы вырастите достойными гражданами своей страны. Поздравляю всех вас с Днем знаний, желаю успехов", - сказал Амандык Баталов.

Новое здание состоит из 9 блоков. Трехэтажное сооружение включает 59 учебных кабинетов, 3 мастерские, 2 спортзала, актовый зал, библиотеку, столовую, медицинский кабинет.

Осмотрев школу, Амандык Баталов поручил внедрять в учебный процесс современные методики с учетом ведущих тенденций в сфере образования.

Затем аким области отправился в Северо-Западный жилой район, где также открылась средняя школа №27 для 1200 учеников. Район, в котором расположена новая школа, в основном состоит из частного сектора, и для родителей учеников, чьи дети теперь смогут обучаться в шаговой доступности, день знаний был ознаменован двойной радостью.

"Сегодня для нас действительно особый день. Несколько лет назад мы радовались открытию нового детсада. Теперь же нам построили эту огромную школу, отремонтировали улицы, провели освещение", - отметила жительница района Гульмира Турарбеккызы, выступая на торжественной линейке.

После торжественной церемонии открытия школы аким области ознакомился с обустройством школы, посетив кабинеты труда, химии, физики, библиотеку, столовую и спортивный зал.

Всего в день знаний в области открылись 7 новых школ. До конца года откроются еще два учреждения.

По всей области в первый класс были приняты 45 тысяч детей.

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