В Астане построены еще две новые комфортные школы

Тысячи учеников столицы вскоре начнут учебный год в современных и безопасных школах, построенных в рамках национального проекта "Келешек мектептері", инициированного президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Компания "BCN Group" ("Bazis Construction") продолжает добрую традицию проведения дней открытых дверей – теперь и в Астане. Родители и будущие ученики смогли лично оценить техническое оснащение, архитектурные решения и комфорт новых зданий. Уже стартовал предварительный набор учеников.

Две новые школы на 2000 мест каждая расположены по адресам: улицы Егемен Қазақстан – А. Иманова (район Байкоңыр); улицы М. Төлебаева – Бурабай (район Алматы).

Фото: BCN Group

Генподрядчиком строительства является ТОО "BCN Group" ("Bazis Construction"). Строительство завершено, ведутся работы по благоустройству и озеленению территорий.

Каждая школа – это современное четырехэтажное здание площадью свыше 19 тыс. кв. м с восемью учебными блоками, двумя большими и двумя малыми спортзалами, актовым залом на 432 места, библиотекой, столовой и личными шкафчиками для учеников. Особое внимание уделено STEM-образованию, классы оснащены лабораториями, робототехникой, лингафонными кабинетами и интерактивными досками. На школьных дворах – спортивные поля и зимние хоккейные коробки. Школы полностью инклюзивны и оборудованы тревожными кнопками и видеонаблюдением.

"В прошлом году мы построили в Астане две школы на 2000 мест каждая, где дети уже отучились первый год. В этом году мы сдаем еще две такие же школы. Мы гордимся своим вкладом в развитие образовательной инфраструктуры в столице и по всей стране. Для нас это не просто стройка – это инвестиции в будущее Казахстана", – отметил представитель BCN Group, директор объекта Талгат Елемесов.

Фото: BCN Group

"Сегодня прошла экскурсия в нашей 119-й школе. Родители и дети увидели хореографические и спортивные залы, STEM-кабинеты, современные классы. Здесь создана комфортная образовательная среда, которая будет способствовать развитию каждого ребенка. Мы искренне благодарны строителям за качественную и современную школу", – рассказала директор школы Гулжан Жиенкызы.

"Когда я шла сюда, предполагала, что школа будет большой и современной. Но увиденное превзошло все ожидания. Радостно видеть, как государство инвестирует в такие проекты. И конечно, отдельная благодарность строителям. Мы живем рядом и видели, как усердно они трудились днем и ночью. Поднять и оснастить такое здание – колоссальный труд, достойный огромного уважения", – рассказала родительница Александра Галиева.

Фото: BCN Group

"Школа нам очень понравилась! Особенно кабинет робототехники и спортзалы. Здесь все продумано, очень современно. С нетерпением ждем 1 сентября и благодарим строителей – они построили самую крутую школу всего за год, вложили силы и душу. Будем учиться еще лучше!" – делятся впечатлениями ученики Эмир Махин и Ринат Галиев.

На сегодня компания "BCN Group" ("Bazis Construction") уже ввела в эксплуатацию 6 школ. Еще 10 объектов находятся в стадии строительства и откроются до 1 сентября текущего года. Всего по заказу АО "Samruk-Kazyna Construction" строится 16 школ в Астане, Алматы, Туркестанской области и Актобе – общей вместимостью 29 500 ученических мест.