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В России пропал вертолет Ми-8

На борту находятся три сотрудника авиакомпании "Ангара", которой принадлежит воздушное судно

Фото : © Александр Рюмин/ТАСС2 сентября 2018, 16:15

Вертолет Ми-8, на борту которого находятся три человека, пропал в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в авиационных структурах региона.

"Вертолет принадлежит авиакомпании "Ангара". С ним утеряна связь, сейчас организованы поиски", - сказал источник.

Он также уточнил, что вертолет проводил аэрофотосъемку.

"Ми-8 вылетел на проведение аэрофотосъемки, через некоторое время он не вышел на связь и пропал с радаров", - сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что МИ-8 следовал из Усть-Кута в Северобайкальск и, по уточненной информации, проводил геологоразведку. В "Ангаре" сообщили, что на борту воздушного судна находились только работники авиакомпании.

Вертолет Ми-8 и самолет Ан-26 подключились к поискам, сообщил директор Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Анатолий Лукьяненко.

"На поиски отправлены вертолет Ми-8 из Киренска (Иркутская область) и Ан-26 с парашютной группой на борту из Иркутска", - сказал он.


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