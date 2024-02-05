В России во время непогоды пропал вертолет Ми-8

Вертолет МИ-8 перестал выходить на связь в Карелии, на борту находятся три члена экипажа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ, организованы поисково-спасательный работы.

"В ходе тренировочного полета над акваторией Онежского озераперестал выходить на связь вертолет Ми-8 ФГБУ "Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России" ориентировочно в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района республики Карелия. На борту три члена экипажа", – говорится в сообщении.

Уточняется, что к месту следует группировка спасателей на судах на воздушной подушке и снегоходах. В готовность приведен самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту.

Ранее сообщалось, что 24 января 2024 года в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, выполнявший плановый полет. На борту разбившегося самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.

