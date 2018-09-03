Убийце выпускника в Актобе грозит пожизненное лишение свободы

Сын полицейского умер от удара ножом по горлу.

Обладателя «Алтын Белги» судят за убийство выпускника школы №19, передает Zakon.kz со ссылкой на Актобе Таймс.

Сын полицейского умер от удара ножом по горлу.

В пятницу прошли предварительные слушания по уголовному делу, возбужденному на Бекназа К., выпускника физико-математической школы, завершившего обучение в этом году со знаком отличия «Алтын Белги». Как уже сообщала газета «Актобе Таймс», Бекназа К. подозревают в том, что 17 июня он в ходе конфликта нанёс несколько ударов ножом выпускнику 19-й школы Азату Дусупову. От удара ножом по горлу 18 июня 17-летний парень скончался в Областной детской клинической больнице. Потасовка произошла за общежитием на улице Тургенева в 12-ом часу ночи.



Бекназу К. вручили обвинительный акт в день рождения, 8 августа. Ему предъявляют обвинение по статье 99, часть 2, пункты 9 и 14 «Убийство заведомо несовершеннолетнего лица из хулиганских побуждений». По этой статье предусмотрено наказание от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.

В суде Бекназу К. предложили воспользоваться судом присяжных, но он отказался. Адвокат подсудимого просила вызвать в суд свидетелей – двух девушек и одноклассников, приобщить к уголовному делу амбулаторную карту, так как Бекназ в ходе драки тоже получил травмы, приобщить характеристики на Бекназа из школы от классного руководителя и завуча, взять детализацию звонков и приобщить к делу распечатку переписки в социальных сетях. На суде прозвучало, что отец убитого работает в актюбинской полиции.

Стороны процесса настроены очень недружелюбно друг к другу. Главное судебное разбирательство наметили на 3 сентября.





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