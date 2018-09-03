Самат Смаков провел прощальный матч в качестве футболиста

В начале этого года он стал гендиректором "Актобе".

В Актобе состоялся прощальный матч бывшего капитана сборной Казахстана Самата Смакова, передает Vesti.kz.

В нем ветераны "Актобе" со счетом 6:5 победили команду друзей Смакова. Сам 39-летний виновник торжества провел по тайму в обоих командах.

Интересно, что один из голов забил сын Смакова - Аламгир, который вышел вместо отца на замену в конце матча. Он пошел по стопам папы и является капитаном детской команды "Кайрата" из игроков 2008 года рождения.

Карьеру профессионального игрока Смаков начал в 1997 году в родном "Елимае". После этого воспитанник семейского футбола выступал за "Иртыш", российский "Ростов", "Женис", "Кайрат", "Актобе", турецкий "Ризеспор" и "Ордабасы". Дольше всего Смаков играл за "Актобе" - с 2007 по 2012 год и в первой половине сезона-2016.

За карьеру Смаков шесть раз становился чемпионом Казахстана (1998, 1999, 2004, 2007, 2008 и 2009), дважды выигрывал Кубок (2002 и 2008) и Суперкубок страны (2008, 2010), а также становился победителем первой лиги Турции в сезоне 2012/13.

За сборную Казахстана Смаков дебютировал в марте 2000 года и выступал за нее до октября 2016. На его счету два гола в 75 матчах. Он был капитаном команды и удерживает рекорд по количеству игр за сборную.

За карьеру Смаков четырежды признавался лучшим футболистом Казахстана по итогам года и успел поиграть на разных позициях в защите и полузащите. В начале 2017 года он был назначен гендиректором "Актобе", из-за чего и повесил бутсы на гвоздь.

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