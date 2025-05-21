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Спорт

Звезда "Ман Сити" провел прощальный матч за клуб и одержал победу

Футбол Прощальный Матч, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 11:41 Фото: Instagram/mancity
В ночь на 21 мая "Манчестер Сити" дома обыграл "Борнмут" со счетом 3:1 в рамках 37-го тура АПЛ. Этот поединок стал прощальным для многолетнего лидера "горожан" Кевина де Брюйне, сообщает Zakon.kz.

33-летний полузащитник "Сити" и сборной Бельгии покидает команду по окончании нынешнего сезона на правах свободного агента.

Кевин отыграл в майке "небесно-голубых" на протяжении 10 лет и выиграл 16 титулов.

"Это было прекрасное время, невероятное давление, хочу приносить людям радость, играть в атакующий креативный футбол и получать удовольствие. Иногда вы выигрываете и проигрываете. Было приятно так усердно работать и делать для этого клуба что-то, что сделало его намного лучше, чем он был раньше. Жизнь и карьера – это путешествие, было много взлетов и падений, нужно переживать моменты и наслаждаться ими. Получал огромное удовольствие от каждого момента и извлекал уроки из трудных времен, это было потрясающе".Кевин де Брюйне

Администрация "горожан" заверила, что вскоре возле их стадиона появится статуя Кевина де Брюйне наподобие других бывших звезд команды. 

"Это означает, что я всегда буду частью этого клуба. Когда бы ни вернулся сюда с семьей и друзьями, смогу увидеть себя, так что всегда буду здесь". Кевин де Брюйне

Де Брюйне стал игроком "Манчестер Сити" в 2015 году и провел 421 матч за клуб, где забил 108 голов и сделал 177 передач.

Во время прощальной речи бельгийца не сдержал своих эмоций и немного прослезился главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Что касается прощального матча Кевина, то здесь его коллеги сделали подарок, переиграв "Борнмут" – 3:1. 

Хозяева поля комфортно повели в счете в первом тайме после точных ударов Омара Мармуша и Бернарду Силва. Затем обе команды остались в меньшинстве: были удалены Матео Ковачич и Льюис Кук.

В конце встречи соперники обменялись голами. На мяч Нико Гонсалеса результативным действием ответил игрок "Борнмута" Дэниэл Джеббисон.

Эта победа позволила дружине Гвардиолы улучшить шансы в борьбе за "бронзу" английского футбольного чемпионата, они поднялись с шестого места на третье с активом в 68 очков.   

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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