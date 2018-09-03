Назарбаев передал председательство в Совете тюркоязычных государств Кыргызстану

Жээнбеков поблагодарил Назарбаева за плодотворную работу Совета.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передал председательство в Совете сотрудничества туркоязычных государств Кыргызстану, передает КирТАГ.

«Я рад передать председательство в совете сотрудничества тюркоязычных государств Кыргызстану. Желаю успехов и плодотворной работы», - объявил лидер Казахстана на открытии VI саммита глав тюркоязычных государств в Чолпон-Ате в понедельник.

В свою очередь президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева за плодотворную работу Совета под председательством Казахстана.

«За период своего председательства Казахстан провел серьезную работу по повышению авторитета Тюркского совета и реализации важных договоренностей между нашими государствами», - отметил Жээнбеков.

3 сентябре в Чолпон-Ате проходит VI саммит глав тюкоязычных государств под председательством Кыргызстана. В работе саммита принимают участие президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев. В качестве почетных гостей на саммит прибыли президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств - международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахичевани.

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