Какие документы были подписаны по итогам саммита в Кыргызстане

Президент Казахстана указал на важность духовного возрождения тюркских народов и предложил разработать при Тюркском совете специальные проекты.

Ряд важных документов подписан по итогам саммита, проходящего в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики, передает Zakon.kz со ссылкой на "Акорду".

В ходе саммита Нурсултан Назарбаев поблагодарил президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова за традиционное гостеприимство, а также особо отметил участие в саммите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

- Участие в сегодняшнем заседании столь уважаемых гостей свидетельствует о повышении значимости и расширении влияния Тюркского совета. Я уверен, что на основе принятых на саммите соглашений и решений взаимное сотрудничество и братские связи между нашими странами поднимутся на качественно новый уровень, - сказал Президент Казахстана.

В завершение своей вступительной речи Глава государства передал председательствование в Тюркском совете президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову и пожелал ему удачи в новом статусе.

Выступая в основной части саммита, Нурсултан Назарбаев указал, что в условиях современной глобализации особое значение следует уделять сохранению национальной культуры и традиций для будущих поколений.

- Поэтому сегодняшнее заседание посвящено развитию национальных видов спорта и молодежной политики. Я предлагаю на регулярной основе проводить Форум молодежных лидеров Тюркского совета, научные конференции, семинары, организовывать экспедиции в уникальные исторические места тюркского мира. Уверен, эти меры приведут к тому, что наши молодые люди будут более тесно сотрудничать и расширять свои знания о культурных особенностях наших стран, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства отдельно остановился на результатах казахстанского председательствования в Тюркском совете.

- Во время нашего председательствования особое внимание было уделено научно-просветительской работе. Так, в школьную программу Азербайджана, Турции Кыргызстана и Казахстана внедрен учебник «Общая история тюрков». Тюркской академией издано более 90 книг по истории, запущен портал «Аталар мирасы» («Наследие предков»), на котором собрано четырехвековое культурное наследие наших народов, началась реализация социологического исследовательского проекта Тюркбарометр. В целях развития сотрудничества между нашими государствами в туристической отрасли запущен проект «Современный Великий Шелковый путь», который позволит за 14 дней посетить исторически значимые и сакральные места наших стран, - рассказал Нурсултан Назарбаев.

В контексте успешной реализации государственной программы «Рухани жаңғыру» президент Казахстана указал на важность духовного возрождения тюркских народов и предложил разработать при Тюркском совете специальные проекты «100 человек тюркского мира» и «Святая земля тюркского мира» в целях сохранения священных мест для следующих поколений.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на вопросах оптимизации и повышения эффективности деятельности управляющих органов Тюркского совета.

По итогам саммита главами государств были подписаны:

1. Декларация VI саммита ССТГ.

2. Решение о назначении Генерального секретаря ССТГ и его заместителя.

3. Решение о предоставлении Венгрии статуса наблюдателя в ССТГ.

По итогам саммита главами государств были приняты:

1. Концепция интеграции тюркоязычных государств.

2. Совместное заявление глав государств ССТГ о развитии сотрудничества в области национальных видов спорта и молодежной политики.

3. Совместное заявление глав государств ССТГ по случаю 90-летия Чингиза Айтматова.

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