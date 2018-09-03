Снижение таможенных пошлин на ввоз автомобилей не коснется Казахстана

Как пояснили таможенники, пошлины на ввоз автомобилей в Казахстан сейчас ниже ставок единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Комитет госдоходов Минфина Казахстана разъяснил информацию о снижении с 1 сентября таможенных пошлин в Евразийском экономическом союзе на ввоз новых автомобилей, сообщает Sputnik.

В конце августа казахстанские СМИ распространили информацию о том, что пошлины на ввоз новых автомобилей в страны Евразийского экономического союза снизятся с 1 сентября с 23 до 17 процентов.

Как пояснили в ответе на запрос Sputnik в комитете госдоходов, эта информация не является достоверной.

Данное снижение ставок таможенных пошлин касается только России. В частности, снижение относится к отдельным видам товаров в соответствии с обязательствами этой страны во Всемирной торговой организации.

"При этом решением совета Евразийской экономической комиссии от 26 января 2018 №18 внесены изменения в перечень товаров, в отношении которых Казахстаном в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяется ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин", – уточнили специалисты КГД.

Вместе с тем, в соответствии с постановлением правительства Казахстана от 5 апреля №171 сумма таможенного сбора за таможенное декларирование товаров составляет – 19 тысяч тенге за основной лист декларации на товары и семь тысяч тенге за каждый добавочный лист декларации на товары.

При этом для проведения точных расчетов по уплате таможенных пошлин и налогов на транспортные средства необходимо указать: тип топлива, экологический класс, габариты, год выпуска, объем багажного отсека, мощность двигателя и количество посадочных мест транспортного средства.

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