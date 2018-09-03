В Астане женщина умерла от аллергического шока после укуса насекомого

Насекомое укусило астанчанку в глаз. Медики продолжают исследование инцидента.

Вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева рассказала об инциденте в столице, где женщину укусило в глаз насекомое. В результате астанчанка скончалась от аллергического шока, передает Zakon.kz.

Как пояснила, вице-министр, несмотря на шумиху в соцсетях и утверждения родственников, еще не установлено, что астанчанку укусил именно комар.

"Накануне они выезжали за город, соответственно был укус какого-то насекомого. С отеком глаза, отек переходит на область скул, обращается в первую городскую больницу, осматривается врачом и врач согласно алгоритму делает противоаллергические препараты. Соответственно, в момент введения этих препаратов возникает картина шока. Соответственно, переводится на аппарат ИВЛ, на фоне которого была остановка сердца", - рассказала в кулуарах правительства Лязат Актаева.

Медики провели все реанимационные мероприятия, однако спасти женщину не удалось. После констатации смерти, медицинская дежурная бригада вызвала сразу оперативную бригаду и вскрытие проводилось в судебно-медицинской экспертизе, пояснила спикер. По данным МЗ РК, заключение о смерти выдано с диагнозом - неуточненный шок. Выяснилось, что после вскрытия будут проводиться и более глубокие исследования тканей, введенной ампулы и так далее

"То есть будут проводится токсикологические исследования данных препаратов и соответственно по получению данных результатов можно будет дать точное заключение по причине смерти", - добавила она.

Также вице-министр пояснила, что по правилам пациентка должна была подписать письменное согласие на проведение процедуры. Не смотря на это, близкие погибшей уверяют, что процедура по получению согласия не была проведена.

"Это надо анализировать медицинскую документацию, потому что согласие берется у самой пациентки. И только в случае, если пациент несовершеннолетний, берется у родителей или у опекуна", - заключила Актаева.

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