15-летний подросток умер от сепсиса после укуса насекомого
Трагедия произошла в Дербенте (Дагестан): 15-летний школьник скончался после укуса насекомого, сообщает Zakon.kz.
По информации Life, в Telegram-канале "Дагестан сейчас" опубликованы ужасающие кадры с рыдающей над телом сына матерью, которая кричит: "Зачем ты меня оставил".
По данным канала, сначала мальчику в травмпункте поставили неверный диагноз – там заподозрили перелом и отправили его в районную больницу. Но, по данным СМИ, родители столкнулись с требованием оплатить госпитализацию.
Не получив средств, они отказали ребенку в госпитализации. Через семь дней у мальчика началось заражение крови, и спасти его не удалось.
"Из-за неправильного несвоевременного диагноза у подростка через 7 дней началось заражение крови. Мальчика отправили на лечение в Ставрополь, сделали операцию, удалили гной, но у него развился сепсис, сердце остановилось. Родственники требуют возбуждения уголовного дела", – говорится в публикации.
Укусившее мальчика насекомое установить так и не удалось. По словам родных, последние дни он испытывал сильные боли и говорил, что чувствует приближение смерти.
