#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
537.63
622.52
6.69
Мир

15-летний подросток умер от сепсиса после укуса насекомого

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 07:15 Фото: pexels
Трагедия произошла в Дербенте (Дагестан): 15-летний школьник скончался после укуса насекомого, сообщает Zakon.kz.

По информации Life, в Telegram-канале "Дагестан сейчас" опубликованы ужасающие кадры с рыдающей над телом сына матерью, которая кричит: "‎Зачем ты меня оставил".

По данным канала, сначала мальчику в травмпункте поставили неверный диагноз – там заподозрили перелом и отправили его в районную больницу. Но, по данным СМИ, родители столкнулись с требованием оплатить госпитализацию.

Не получив средств, они отказали ребенку в госпитализации. Через семь дней у мальчика началось заражение крови, и спасти его не удалось.

"Из-за неправильного несвоевременного диагноза у подростка через 7 дней началось заражение крови. Мальчика отправили на лечение в Ставрополь, сделали операцию, удалили гной, но у него развился сепсис, сердце остановилось. Родственники требуют возбуждения уголовного дела", – говорится в публикации.

Укусившее мальчика насекомое установить так и не удалось. По словам родных, последние дни он испытывал сильные боли и говорил, что чувствует приближение смерти.

Ранее сообщалось, что бубонной чумой заразился турист в США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Китай стал мировым лидером в области новых энерготехнологий и оборудования
Мир
06:20, Сегодня
Китай стал мировым лидером в области новых энерготехнологий и оборудования
Кортеж президента Аргентины забросали камнями во время предвыборной кампании
Мир
01:28, 28 августа 2025
Кортеж президента Аргентины забросали камнями во время предвыборной кампании
Испанцы закидали друг друга помидорами: потратили 120 тонн томатов
Мир
01:13, 28 августа 2025
Испанцы закидали друг друга помидорами: потратили 120 тонн томатов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: