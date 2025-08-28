15-летний подросток умер от сепсиса после укуса насекомого

Трагедия произошла в Дербенте (Дагестан): 15-летний школьник скончался после укуса насекомого, сообщает Zakon.kz.

По информации Life, в Telegram-канале "Дагестан сейчас" опубликованы ужасающие кадры с рыдающей над телом сына матерью, которая кричит: "‎Зачем ты меня оставил".

По данным канала, сначала мальчику в травмпункте поставили неверный диагноз – там заподозрили перелом и отправили его в районную больницу. Но, по данным СМИ, родители столкнулись с требованием оплатить госпитализацию.

Не получив средств, они отказали ребенку в госпитализации. Через семь дней у мальчика началось заражение крови, и спасти его не удалось.

"Из-за неправильного несвоевременного диагноза у подростка через 7 дней началось заражение крови. Мальчика отправили на лечение в Ставрополь, сделали операцию, удалили гной, но у него развился сепсис, сердце остановилось. Родственники требуют возбуждения уголовного дела", – говорится в публикации.

Укусившее мальчика насекомое установить так и не удалось. По словам родных, последние дни он испытывал сильные боли и говорил, что чувствует приближение смерти.

