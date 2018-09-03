Изнасилованный в селе Абай мальчик и его обидчики пошли в школу

Образовательный процесс у нас обязательный - детский омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребенка в РК Сауле Айтпаева рассказала о судьбе мальчика из села Абай, подвергшегося насилию, передает Zakon.kz.

По ее словам, ребенок пошел в школу. Но где именно он живет и учится, в интересах мальчика не раскрывается.

"Мальчик учится, пошел в школу. В целом, когда что-то плохое происходит, чем больше мы раскручиваем эту проблему, она больше формируется. Поэтому я не буду раскрывать, где он живет, в какой он школе. Раскрывать это мы в интересах ребёнка мы не будем. Скажешь одно, за ним другое пойдёт, будут смотреть и думать - может это он. И представьте, какая волна пойдет среди этих первоклассников", - сказала Сауле Айтпаева.

Относительно обидчиков ребенка известно, что они тоже продолжили обучение.

"Во-первых, они находятся под надзором органов внутренних дел и, естественно, образовательный процесс у нас обязательный. По Конституции они в любой ситуации должны получать среднее образование... ...У нас есть страны такие как Швейцария, Швеция, Голландия, Франция, Эстония, где признан лучший опыт по борьбе с насилием, но там тоже есть такие случаи. Они уже наказаны тем, что они себе сломали психику. Самое сильное наказание - это психическое, эмоциональное...", - сказала детский омбудсмен.

Месяц назад Генеральная прокуратура РК сообщила о завершении досудебного расследования скандального дела. Всего по делу проведено 14 комплексных судебных экспертиз и 4 различных исследования. В соответствии с ч.2 ст.15 УК РК ответственность за совершение сексуального насилия наступает с 14 лет. Из четверых подозреваемых такого возраста на момент совершения преступления достиг только один. Его действия квалифицированы по ч.4 ст.121 УК РК (насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего). В отношении остальных уголовное дело прекращено, в связи с недостижением 14-летнего возраста. Также стало известно, что по результатам расследования ряд ответственных лиц были привлечены к ответственности.

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