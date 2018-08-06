Завершено расследование дела об изнасиловании 7-летнего мальчика в селе Абай

По ходатайству потерпевшей стороны к экспертным исследованиям допущены частные и государственные эксперты из Российской Федерации, Кыргызской Республики и Грузии.

Дело о насилии в отношении ребенка из Туркестанской области завершено, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

"Следственной группой Генеральной прокуратуры производство следственных действий по уголовному делу о сексуальном насилии над малолетним ребенком в селе Абай Туркестанской области окончено. Для установления объективной истины по делу проведены все возможные судебные экспертизы: медицинские, психолого-психиатрические, биологическая, молекулярно-геномная и другие", - сообщили в ведомстве.

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По ходатайству потерпевшей стороны к экспертным исследованиям допущены частные и государственные эксперты из Российской Федерации, Кыргызской Республики и Грузии. В качестве специалистов также привлекались детские врачи узких специализаций.

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"Всего по делу проведено 14 комплексных судебных экспертиз и 4 различных исследования. В соответствии с ч.2 ст.15 Уголовного Кодекса РК ответственность за совершение сексуального насилия наступает с 14 лет. Из четверых подозреваемых такого возраста на момент совершения преступления достиг только один. Его действия квалифицированы по ч.4 ст.121 Уголовного Кодекса РК (насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего). В отношении остальных уголовное дело прекращено, в связи с недостижением 14-летнего возраста", - сообщили в Генпрокуратуре.

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Учитывая, что участниками преступления являются несовершеннолетние дети, сведения о них, а также иные обстоятельства дела разглашению не подлежат. Согласно статье 532 Уголовно-процессуального Кодекса права несовершеннолетних на конфиденциальность должны соблюдаться на всех стадиях уголовного судопроизводства.

"Одновременно разъясняем, что неприкосновенность частной жизни является конституционным правом каждого гражданина и находится под защитой государства. За распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия в средствах массовой информации или с использованием сетей телекоммуникаций предусмотрена уголовная ответственность по статье 147 Уголовного Кодекса Республики Казахстан", - резюмировали в надзорном органе.

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