Стало известно о первой заявке на кастрацию педофила

Соответствующий закон, разрешающий химическую кастрацию в РК, вступил в силу с января этого года.

Уполномоченный по правам ребенка в РК Сауле Айтпаева подтвердила факт первой заявки на химическую кастрацию педофила, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, уже поступила заявка от соответствующих госорганов на проведение первой кастрации педофила.

"Есть решение суда, потом идет заседание врачебно-консультативной комиссии, потом психиатрической, потом это осуществляется. Но решение суда является основополагающим", - уточнила она.

Однако более конкретные детали Айтпаева не озвучила.

С 1 января 2018 года в Казахстане начали применять химическую кастрацию педофилов, которая осуществляется по решению суда с помощью препаратов, подавляющих сексуальное влечение. Для проведения самой процедуры в Казахстане применяется стероидный антиандроген «Ципротерон». Это инъекционный препарат, который вводится глубоко внутримышечно. Кратность введения препарата каждые 10-14 дней. Розничная цена данного препарата составляет около 11 500 тенге. Учитывая, что количество необходимых инъекций рассчитывается индивидуально, подсчитать стоимость полного курса химической кастрации одного осужденного представляется затруднительным. Как пояснили в Минздраве, данная процедура проводится длительно, и можно лишь рассчитать примерную стоимость лечения на один год, что составляет примерно 126 000 тенге.

Ксения Давыдова, Астана

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