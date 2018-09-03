Эксперт Института мировой экономики подвел итоги саммита в Кыргызстане

Интеграция тюркских государств переживала разные этапы.

Эксперт Института мировой экономики и политики Жаксылык Сабитов прокомментировал итоги Саммита Совета тюркоязычных государств в Кыргызстане.

3 сентября 2018 года в Кыргызстане произошел шестой Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Совет сотрудничества тюркоязычных государств (коротко ССТГ) - это международная организация, которая объединяет тюркские государства, базовой целью этой организации является развитие сотрудничества между государствами, входящими в ССТГ. ССТГ был основан в 2009 году.

Официальная повестка саммита звучала как «Сотрудничество в области национальных видов спорта и молодежной политики». Но на саммите рассматривались и другие вопросы. Так, до нынешнего момента в состав ССТГ входили только четыре государства: Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан и Турция, но, по всей видимости, шестой саммит станет поворотным моментом в деятельности данной международной организации.

Во-первых, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил готовность стать частью ССТГ. Присоединение Узбекистана к организации приведет к расширению и углублению сотрудничества между тюркскими странами. В дальнейшем не исключено, что Туркменистан также изъявит желание присоединиться к ССТГ.

Во-вторых, Венгрия получила статуса наблюдателя в ССТГ. В Венгрии сейчас развивается своеобразная идеология Пантуранизма, в которой тюркские народы считаются самыми близкими венгерскому народу. Политика нынешнего президента Венгрии Виктора Орбана нацелена на усиление культурно-гуманитарного сотрудничества с тюркскими странами.

Также помимо расширения числа участников и наблюдателей в ССТГ, на шестом саммите ССТГ были приняты следующие решения:

1. Был назначен генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств и его заместители. Генеральным секретарем стал казахстанский дипломат Багдат Амреев, бывший ранее послом Казахстана в Иране.

2. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил объединить все институты тюркской культуры (Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Совет старейшин) под эгидой ТЮРКСОЙ.

3. Также Нурсултаном Назарбаевым была выдвинута идея об оптимизации Тюркской Парламентской Ассамблеи.

4. «Игры кочевников», которые в третий раз проводятся в Кыргызстане, в следующий раз состоятся не в Кыргызстане. Кыргызстан передал эстафету проведения «игр кочевников» Турции.

5. Был запущен проект «Современный Великий Шелковый путь», который нацелен на развитие туристической отрасли в странах-членах ССТГ.

Интеграция тюркских государств переживала разные этапы. В 1990-ых годах после обретения независимости была эйфория. Многие считали, что начнется быстрая интеграция новых тюркских государств. Но интеграционные инициативы, в том числе и со стороны Казахстана, не всегда получали должный отклик от всех тюркских государств. Часть элит новых тюркских государств в то время считали, что интеграция может стать угрозой суверенитету их стран.

В 2000-ых годах интеграция тюркских государств была на невысоком уровне. С 2009 года, после появления ССТГ уровень интеграции тюркских государств медленно, но, верно, рос. Фобии 1990-ых годов сошли на нет, и большая часть элит тюркских государств поняла, что в современном мире нету полностью независимых государств. В нашем современном глобальном мире все страны взаимозависимы и чем больше страны встроены в мировые сети интеграций, тем больше вероятность получить большое количество «экономических бонусов».

Поэтому современный рост уровня интеграции между тюркскими странами является рационально взвешенной стратегией, целью которой являются с одной стороны, экономический рост, а с другой стороны, увеличение символического и социального капитала стран-членов ССТГ.

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