Какой документ подписали по итогам саммита Организации тюркских государств

Габалинскую декларацию подписали по итогам саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане, в котором принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 октября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды.

"По итогам XII саммита Организации тюркских государств была подписана Габалинская декларация", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Ранее президент Казахстана, выступая на XII саммите ОТГ, предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГ. Он также заявил, что Казахстан поддерживает идею создания формата "Организация тюркоязычных государств +". С какими еще предложениями выступил Касым-Жомарт Токаев на саммите в Азербайджане, можете узнать здесь.