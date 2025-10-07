#АЭС в Казахстане
Политика

Какой документ подписали по итогам саммита Организации тюркских государств

участники XII саммита Организации тюркских государств, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 16:55 Фото: akorda.kz
Габалинскую декларацию подписали по итогам саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане, в котором принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 октября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды.

"По итогам XII саммита Организации тюркских государств была подписана Габалинская декларация", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Ранее президент Казахстана, выступая на XII саммите ОТГ, предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГ. Он также заявил, что Казахстан поддерживает идею создания формата "Организация тюркоязычных государств +". С какими еще предложениями выступил Касым-Жомарт Токаев на саммите в Азербайджане, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
