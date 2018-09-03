Алматинские мойщики машин обворовывали их

Двое молодых мужчин днем мыли машины, а ночью обворовывали их. Серийных автоворов разоблачила полиция Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДВД города, сотрудниками дорожно-патрульной полиции в Ауэзовском районе мегаполиса задержаны двое мужчин, совершивших серию краж антирадар-детекторов из автомобилей.

«Как установлено, подозреваемые разбивали камнями стекла транспортных средств, похищали оттуда либо видеорегистраторы, либо антирадарные устройства, для последующей реализации на сайтах другим покупателям. Личности задержанных установлены, ими являются уроженцы Туркестанской и Жамбылской областей, 1992, 1996 годов рождения. Один из них ранее уже был судим за кражу чужого имущества. Мужчины приехали в город для заработка: преимущественно работали на автомобильной мойке. Вещественные доказательства изъяты», - сообщил начальник УВД Ауэзовского района Алишер Турсунбетов.

Он отметил, что в следственном отделе УВД района проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК, которая предусматривает наказание в виде штрафа до одной тысячи МРП - это два миллиона 405 тысяч тенге. Либо исправительные работы в том же размере или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Также подразделением криминальной полиции проверяется личность задержанных на причастность к другим противоправным действиям.