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Сумкой била по стеклу полицейской машины: очередных вандалов задержали в Астане

полиция, вандалы, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 11:02 Фото: акимат Астаны
В акимате Астаны рассказали о недавних случаях вандализма, совершенных на территории столицы. Горожане разбивали стекла полицейских машин и телефоны, сообщает Zakon.kz.

27 июля 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил головой стекло в стационарном посту полиции Бекет-5. Подобный случай произошел вечером 28 июля, когда 25-летняя девушка сумкой била по лобовому стеклу служебной автомашины. Повреждения правоохранители оценили в 50 тысяч тенге.

вандалы, полиция , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 11:02

Фото: акимат Астаны

"В другом случае мужчина разбил окно бара. Подобное нарушение он совершил уже второй раз за год. Утром 1 августа 65-летний дебошир разбил телефон 35-летней женщины", – добавили в акимате.
вандалы, полиция , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 11:02

Фото: акимат Астаны

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

В целом, с начала 2024 года суд уже наказал 165 жителей Астаны за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений.

В Актобе 26 июня 2024 года вандалы атаковали Музей авиатехники под открытым небом до его официального открытия. На территории летного института выставили вертолет, истребители и гражданские самолеты прошлого века. Их привели в порядок и покрасили, но спустя короткое время технику было не узнать. На бортах самолетов появились рисунки. А у большинства – выбили иллюминаторы. Причем останавливать вандалов некому – в парке нет ни охраны, ни видеонаблюдения.

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