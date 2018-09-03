Уровень подростковой преступности снизился на 27% — МВД РК

Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних за последние пять лет, снизилось в 4,5 раза.

Сегодня в ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра Правительства РК заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Максат Байболов рассказал о правонарушениях среди несовершеннолетних, а также о предпринимаемых мерах по борьбе с подростковой преступностью, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

«Статистика за восемь месяцев текущего года показывает, что совершенно порядка 1300 преступлений. В целях профилактики правонарушений проводится определенная работа, включая организационно-практические и законодательные меры», — сообщил М. Байболов.

В Казахстане функционируют 19 Центров адаптации несовершеннолетних (ЦАН). За первое полугодие ЦАНы приняли около 3700 несовершеннолетних. В ЦАНах действуют Службы поддержки семьи, деятельность которой направлена на оказание консультационной, психологической, справочно-информационной, социально-правовой помощи воспитанникам ЦАНов.

В связи с началом нового учебного года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток».

«Мы акцентируем внимание на то, что в связи с летними каникулами многие дети еще не перестроились и находятся в ночное время беспризорно без законных представителей. За пять дней данного мероприятия в органы внутренних дел доставлено порядка 5 тыс несовершеннолетних за нахождение в ночное время в развлекательных заведениях и вне жилищ без присмотра родителей. В данных случаях применяем воспитательные меры в отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей, которые не принимают меры по воспитанию детей», — проинформировал М. Байболов.

Так, по его словам, всего с начала текущего года за беспризорность и безнадзорность в органы внутренних дел доставлено порядка 38 тыс. детей, которые находились в развлекательных заведениях.

«Также существуют административно-правовые рычаги воздействия на владельцев таких заведений. Мы привлекли порядка 2500 владельцев торговых объектов за продажу несовершеннолетним алкогольную и табачную продукцию, а также порядка 600 владельцев развлекательных заведений за нахождение несовершеннолетних в ночное время», — уточнил он.

По данным официальной статистики, за последние пять лет уровень подростковой преступности в целом по республике снизился на 26,8%.Снижение отмечается в Алматинской на 9% (с 166 до 151), Восточно-Казахстанской на 25,8% (с 151 до 112), Костанайской на 6,5% (с 92 до 86) и Западно-Казахстанской областях на 10% (с 70 до 63 фактов). Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних за последние пять лет, снизилось в 4,5 раза.

Вместе с тем по данным МВД, в текущем году, в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей снизилось на 12,4%.

В целях закрепления у детей навыков безопасного поведения, а также профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, регулярно проводятся целевые оперативно-профилактические мероприятия и акции как на республиканском, так и на региональных уровнях: «Безопасность детей на дорогах», «Внимание — дети!», «Ваш пассажир — ребенок», «Пешеход — на переход!» и др. Всего с начала текущего года проведено свыше 1,5 тысяч различных пропагандистских кампаний, акций, викторин, конкурсов.

За семь месяцев т.г. количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 3,7% (с 1774 до 1708), в том числе снизилось количество убийств на 13,3% (с 15 до 13), грабежей на 15,8% (с 292 до 246) и краж на 8,65% (с 1006 до 919).

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