Cагадиев прокомментировал случай в школе села Фирдаус с ношением платков
Напомним, сейчас в школах страны запрещено носить религиозную одежду и атрибутику.
Фото : YouTube4 сентября 2018, 12:12
В кулуарах правительства РК министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев сообщил о том, что в село Фирдаус Туркестанской области выехала специальная комиссия, чтобы разобраться с ситуацией с ношением религиозной одежды в школе, передает корреспондент Zakon.kz.
«В соответствии с законом в религиозной одежде запрещено посещать школу. Мы туда (село Фирдаус, Туркестанская область) отправили специальную комиссию. Будем вести беседу с родителями учеников и должны прийти к единому решению», - сказал он.
По его словам, вопрос «должны будут решить».
«На месте присутствуют уполномоченные органы, представители акимата и все мы вместе создав единую комиссию, должны будем решить вопрос. По моему поручению ученики в платках не войдут в здание школы, также как это было в Актобе», - пояснил глава Минобразования.
Напомним, на прошлой неделе Ерлан Сагадиев обозначил позицию ведомства по поводу ношения хиджабов в учреждениях среднего образования.
«По хиджабам - в школах они запрещены. Наша позиция не изменилась», - отметил он.
Ксения Давыдова, Астана
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