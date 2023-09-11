Новая глава Министерства культуры высказалась о ношении хиджаба в школах

Новый министр культуры и информации РК Аида Балаева высказалась о том, следует ли разрешать ношение хиджабов и другой религиозной одежды в школах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Facebook Аида Балаева отметила, что сегодня в обществе вновь обсуждают возможность ношения хиджабов в школах. Она напомнила, что этот вопрос нужно решать в соответствии с законодательством.

"Казахстан является светским государством, которое, согласно Конституции РК, отделено от религии. При этом государство гарантирует свободу вероисповедания. Все вопросы государственной политики регулируются гражданским законодательством, а не религиозными нормами. И нормативные акты требует соблюдать стандарты ношения школьной формы". Аида Балаева

Глава Министерства культуры подчеркнула, что задача школы в соответствии с Конституцией – гарантировать и обеспечивать гражданам страны качественное образование.

"Полагаю, что, получив хорошее образование, уже во взрослой жизни казахстанцы самостоятельно определятся в выборе религии и в выборе религиозной одежды", – резюмировала Аида Балаева.

Аида Балаева занимает должность министра культуры и информации РК со 2 сентября. Ранее схожее мнение о ношении хиджаба в школах высказывал министр просвещения Гани Бейсембаев.