Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Новая глава Министерства культуры высказалась о ношении хиджаба в школах

Новая глава Министерства культуры высказалась о ношении хиджаба в школах Фото: primeminister.kz
Новый министр культуры и информации РК Аида Балаева высказалась о том, следует ли разрешать ношение хиджабов и другой религиозной одежды в школах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Facebook Аида Балаева отметила, что сегодня в обществе вновь обсуждают возможность ношения хиджабов в школах. Она напомнила, что этот вопрос нужно решать в соответствии с законодательством.

"Казахстан является светским государством, которое, согласно Конституции РК, отделено от религии. При этом государство гарантирует свободу вероисповедания. Все вопросы государственной политики регулируются гражданским законодательством, а не религиозными нормами. И нормативные акты требует соблюдать стандарты ношения школьной формы". Аида Балаева

Глава Министерства культуры подчеркнула, что задача школы в соответствии с Конституцией – гарантировать и обеспечивать гражданам страны качественное образование.

"Полагаю, что, получив хорошее образование, уже во взрослой жизни казахстанцы самостоятельно определятся в выборе религии и в выборе религиозной одежды", – резюмировала Аида Балаева.

Аида Балаева занимает должность министра культуры и информации РК со 2 сентября. Ранее схожее мнение о ношении хиджаба в школах высказывал министр просвещения Гани Бейсембаев.

Читайте также

В Алматы открыли новый филиал поликлиники в мкр. Мамыр-5
В Алматы открыли новый филиал поликлиники в мкр. Мамыр-5
Современные технологии приходят в карагандинские школы
Современные технологии приходят в карагандинские школы
Торговать обувью между Казахстаном и Беларусью станет проще
Торговать обувью между Казахстаном и Беларусью станет проще
Никита Дробны
Министерство культуры и информации Балаева Аида
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
президент РК
Токаев лично поздравил национальную сборную Казахстана по футболу с победой
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
тренера сборной Германии уволили
Главного тренера сборной Германии уволили после поражения команды
как казахстанцы отдохнут в октябре
Как казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления