Назарбаев осмотрел реконструированные улицы в Алматы
Президенту также показали улично-дорожную сеть скоростной линии BRT, проложенную по улицам Тимирязева и Жандосова.
Фото : sharij.net4 сентября 2018, 13:27
Глава государства с рабочей поездкой посетил Алматы, передает Zakon.kz.
В ходе поездки глава государства осмотрел проспекты Абая и Нурсултана Назарбаева, где была реконструирована и благоустроена пешеходная и велосипедная инфраструктура.
"Аким города Бауыржан Байбек проинформировал президента Казахстана о введенном в пилотном режиме новом методе архитектурно-градостроительного регулирования – дизайн-коде городской среды. Данный метод представляет собой детализированные в одном документе правила и рекомендации по формированию единого стиля мегаполиса", - сообщается на сайте "Акорда".
Кроме того, Нурсултан Назарбаев осмотрел улично-дорожную сеть скоростной линии BRT, проложенную по улицам Тимирязева и Жандосова, общей протяженностью 8,7 км.
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