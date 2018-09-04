Причина не в лошадях - Мухамедиулы об инциденте на Всемирных играх кочевников

Сейчас вопрос решили - министр.

Министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал историю с выходом казахстанской команды из соревнований по кокпару, проводимых в рамках Всемирных игр кочевников в Кыргызстане, передает корреспондент Zakon.kz.

3 сентября кыргызские СМИ сообщили о том, что организаторы III Всемирных игр кочевников не могли найти сборную Казахстана по кокпару, которая должна была сыграть со сборной Красноярского края России. По одной из версий, у команды не оказалось лошадей. Позже стало известно, что в связи с тем, что международный конкурс не соответствовал правилам кокпара, одобренным Международной ассоциацией традиционных игр тюркских народов, было принято решение выйти из соревнования.

Комментируя данный инцидент министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что проблема была не в лошадях, и сейчас вопрос решен.

"Я могу сказать, что по договоренности они (прим.: организаторы) предоставляют нам лошадей... Это нормальная практика. Когда в прошлом году к нам приезжали на первый чемпионат мира по кокпару, мы предоставляли (прим.: лошадей) здесь... ... Там причина (отмены игр) в другом. Все восстановили сейчас, проблема не в лошадях. Там правила игры, были разногласия по правилам игры. Сейчас вопрос решили", - сказал министр.

По состоянию на утро 4 сентября Казахстан возглавляет медальный зачет Всемирных игр кочевников.

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