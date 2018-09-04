Правила субсидирования развития племенного животноводства утверждены в РК

Объемы субсидий по направлениям субсидирования определяются согласно приоритетным задачам государственных и правительственных программ.

Приказом заместителя премьер-министра РК - министра сельского хозяйства от 15 июня 2018 года утверждены Правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства, передает Zakon.kz.

Согласно документу субсидии направляются:

- на развитие племенного животноводства:

удешевление затрат на ведение селекционной и племенной работы с маточным поголовьем крупного рогатого скота, овец, свиней, маралов (оленей), а также пчелосемьями;

удешевление стоимости приобретения племенного или чистопородного маточного поголовья крупного рогатого скота, племенных быков-производителей мясных пород, племенных баранов-производителей, племенных жеребцов-производителей продуктивного направления, племенных верблюдов-производителей, племенного и чистопородного маточного поголовья свиней, племенного маточного поголовья коз у отечественных и зарубежных хозяйств;

удешевление затрат на приобретение племенного суточного молодняка родительской/прародительской формы мясного направления птиц у отечественных и зарубежных хозяйств;

удешевление затрат на приобретение племенного суточного молодняка финальной формы яичного направления птиц, полученной в птицефабрике, зарегистрированной в республиканской палате;

удешевление затрат оператора на содержание племенных быков-производителей мясных пород/ племенных баранов-производителей, используемых для воспроизводства товарного стада/отары;

удешевление затрат физических и юридических лиц на содержание племенных быков-производителей мясных, молочных и молочно-мясных пород, используемых для воспроизводства общественного стада;

удешевление стоимости приобретенного однополого и двуполого семени племенного быка молочных и молочно-мясных пород;

субсидирование услуг племенных и дистрибьютерных центров по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота семенем племенных быков-производителей молочных и молочно-мясных пород, а также маточного поголовья овец в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах;

субсидирование услуг по трансплантации эмбрионов;

- на повышение продуктивности и качества продукции животноводства:

удешевление стоимости бычков, реализованных на откорм в откормочные площадки вместимостью не менее 1000 голов единовременно;

удешевление затрат откорма бычков для откормочных площадок вместимостью не менее 1000 голов единовременно

удешевление стоимости заготовки говядины мясоперерабатывающими предприятиями, занимающиеся забоем и первичной переработкой мяса крупного рогатого скота;

удешевление стоимости реализованных ягнят;

удешевление стоимости производства мяса птицы (мясо бройлерной птицы, мясо индейки, водоплавающей птицы), пищевое яйцо (куриное яйцо), молока (коровье, кобылье, верблюжье), тонкорунной и полутонкорунной шерсти;

удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью молочного направления.

При этом объемы субсидий по направлениям субсидирования определяются согласно приоритетным задачам государственных и правительственных программ.

Министерство в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные объемы субсидирования на соответствие целям и показателям государственных и правительственных программ.

В случае положительного решения министерство возвращает соответствующим сопроводительным письмом один экземпляр объемов субсидирования не позднее 25 января соответствующего года.

В случае отрицательного решения министерство письмом с мотивированным обоснованием направляет на доработку оба экземпляра объемов субсидирования не позднее 25 января соответствующего года.

Объемы субсидий в течение месяца после ведения в действие настоящих Правил и в последующем ежегодно, не позднее 5 февраля утверждаются постановлением акимата области, городов Астаны и Алматы.

После утверждения постановления, акимат области, городов Астаны и Алматы в течение двух рабочих дней размещает его на своем официальном интернет-ресурсе.

Как отмечается, субсидированию не подлежат:

- приобретение племенных или чистопородных животных, племенной продукции (материала), ранее просубсидированных на удешевление стоимости при приобретении, приобретенных по бартеру в счет взаиморасчетов или используемых не для воспроизводственных целей;

- приобретенные отечественные племенные животные, фактическая стоимость которых не превышает утвержденный норматив минимум в два раза;

- селекционная и племенная работа с животными и пчелосемьями, просубсидированными в текущем году по направлению субсидирования за ведение селекционной и племенной работы за текущий случной сезон;

- племенные быки-производители мясных, молочных и молочно-мясных пород/племенных баранов-производителей, используемых для воспроизводства в стадах/отарах, просубсидированные в текущем году по направлению содержания племенных быков-производителей/племенных баранов-производителей;

- племенные бараны-производители, на удешевление стоимости при приобретении, в случае предоставления операторами в аренду для воспроизводства товарной отары;

- семя племенных быков-производителей молочных и молочно-мясных пород на удешевление стоимости приобретения, использованных при оказании услуг по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота племенными и дистрибьютерными центрами;

- бычки, на удешевление затрат при откорме, полученные не в результате породного преобразования (за исключением бычков, реализованных молочно-товарными фермами);

- продукция животноводства, приобретенная товаропроизводителями у других физических и юридических лиц для дальнейшей ее перепродажи и (или) переработки, за исключением мясоперерабатывающих предприятий, занимающихся забоем и первичной переработкой мяса крупного рогатого скота;

- продукция животноводства, реализованная товаропроизводителями по бартеру, в счет взаиморасчетов или ранее просубсидированная, за исключением ранее просубсидированной продукции животноводства, закупаемой мясоперерабатывающими предприятиями, занимающихся забоем и первичной переработкой мяса крупного рогатого скота;

- животноводческая продукция подворного забоя, а также не прошедшая первичную переработку в убойных цехах (пунктах) и мясоперерабатывающих предприятиях;

- продукция животноводства, полученная товаропроизводителями в результате вынужденного санитарного забоя животных, а также продукция и поголовье сельскохозяйственных животных в период осуществления карантинирования по особо опасным и инфекционным заболеваниям по определенному виду животных;

- побочная продукция мясного птицеводства - лапки, головы, внутренние органы;

- пищевое яйцо, реализованное и (или) переданное для производства яичного порошка;

- переработанное молоко, реализованное без упаковки;

- бычки, на удешевление стоимости при реализации на откормочные площадки, полученные от племенного маточного поголовья мясных пород.

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

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