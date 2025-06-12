Изменились правила субсидирования развития племенного животноводства

Приказом министра сельского хозяйства от 4 июня 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что основной целью субсидирования является развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства, включая повышение доступности племенных животных, продукции (материала) и услуг, а также удешевление затрат на производство производимой животноводческой продукции.

Уточняется, что формирование и распределение объемов субсидий осуществляются МИО (услугодателями) согласно видам и нормативам субсидий, установленным в приложении 1 к данным правилам, в рамках выделенных бюджетных средств на соответствующий финансовый год, с учетом:

информации, представляемой местными исполнительными органами районов/городов о потребности объемов субсидий на текущий год;

итоговых данных об освоенных объемах субсидий в предыдущем году;

региональных особенностей;

преобладающей специализации сельскохозяйственного производства в регионе, включая импортозависимые направления, определяемой количеством и долей предприятий, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции.

Объемы субсидий определяются путем умножения количества единиц (голов, килограмм, доз, штук) на соответствующий норматив субсидий.

При наличии задолженности по неисполненным обязательствам перед товаропроизводителями, образовавшейся в результате невыплаты субсидий по поданным и одобренным заявкам в предыдущем финансовом году, соответствующая сумма задолженности подлежит включению в расчет при планировании объема субсидий на текущий финансовый год.

Общий объем потребности в субсидиях по всем направлениям субсидирования определяется путем суммирования потребностей по каждому виду субсидий.

Предлагаемые объемы субсидий с приложением решения маслихата об утверждении областного бюджета на соответствующий период не позднее 10 января соответствующего года подписываются ЭЦП руководителя МИО и направляются посредством ГИСС на согласование в МСХ.

При наличии основания для корректировки общего объема средств, предусматривающей перераспределение или увеличение объемов финансирования, выделение дополнительных средств на виды субсидий, МИО вносит соответствующие изменения в ГИСС и направляет их посредством ГИСС на согласование в министерство.

Предусматривается, что в случае недостаточного количества заявок по отдельным видам субсидий, а также при наличии неиспользованных средств в течение финансового года, МИО перераспределяет указанные средств на другие виды субсидий, по которым имеется нехватка средств.

МИО для мониторинга субсидирования ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют в МСХ:

сводную информацию об использовании субсидий по видам субсидий, с указанием объемов выделенных и освоенных средств, а также причин неосвоения при наличии остатков;

аналитическую информацию об эффективности использования субсидий по видам, с оценкой достижения результатов ключевых показателей развития животноводства (увеличение численности поголовья скота и птицы, прирост племенного поголовья, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, рост продуктивности, повышение качества продукции), влияния субсидий на снижение импортозависимости и развитие экспортного потенциала, эффективности использования бюджетных средств в разрезе отраслей.

Нормативы субсидий, а также критерии, формы заявок и сроки подачи заявок утверждаются постановлением МИО по следующим направлениям:

на удешевление стоимости затрат на корма поголовью сельскохозяйственных животных;

на приобретение племенными центрами племенных жеребцов-производителей верхового направления зарубежной селекции;

на возмещение затрат на содержание племенного поголовья пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений, выведенных на территории РК.

Нормативы субсидий по направлению "удешевление стоимости затрат на корма поголовью сельскохозяйственных животных", а также нормативы субсидий и критерии "приобретение племенными центрами племенных жеребцов-производителей верхового направления зарубежной селекции", "возмещение затрат на содержание племенного поголовья пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений, выведенных на территории РК" устанавливаются на основе рекомендаций специализированной профильной научной организации по животноводству.

Указывается, что товаропроизводителям, получающим субсидии, необходимо соблюдать обязательства по обеспечению роста/сохранению на уровне предыдущего года объема валовой продукции (товаров или услуг) агропромышленного комплекса, в денежном выражении.

Объем валовой продукции (товаров или услуг) агропромышленного комплекса определяется по следующей формуле:

Объем валовой продукции (товаров или услуг) агропромышленного комплекса за предыдущий год, тысяч тенге = объем произведенной продукции (товаров или услуг) агропромышленного комплекса за предыдущий год в натуральном выражении, тонн/голов/штук х цена на продукцию (товар или услугу) агропромышленного комплекса, тысяч тенге.

В случае неисполнения обязательств вследствие непреодолимой силы (ухудшение природно-климатических условий, фитосанитарной и эпизоотической ситуаций), товаропроизводитель размещает в ГИСС документ, подтверждающий данный факт (справку о погодных условиях, выданную РГП "Казгидромет" или решение МИО об установлении карантина или ограничительных мероприятий или акт экспертизы (протокол испытаний) о выявлении болезни животных либо акт о повреждении посевов вредителями, болезнями растений и сорняками).

Встречное обязательство считается неисполненным в случае отрицательного отклонения, которое рассчитывается посредством разницы между объемом валовой продукции (товаров или услуг) агропромышленного комплекса в текущем году и объемом валовой продукции агропромышленного комплекса в предыдущем году. При первичном принятии встречных обязательств отклонение равно нулю.

В случае неисполнения обязательств в течение двух предыдущих лет подряд в первый раз и отсутствия документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, будет прекращена возможность подачи заявки на получение субсидий в текущем календарном году на один год.

В случае неисполнения обязательств в течение двух предыдущих лет подряд во второй и последующие разы и отсутствия документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, будет прекращена возможность подачи заявки на получение субсидий в текущем календарном году на два года.

Данные о среднереспубликанских ценах на продукцию (товар или услугу) АПК согласно официально представленной информации Бюро национальной статистики размещаются в ГИСС разработчиком правил в срок до 20 января 2025 года.

Цена на продукцию агропромышленного комплекса фиксируется на постоянной основе за 2024 год. В случае отсутствия данных о ценах в официальной статистической информации будут использованы данные из альтернативных источников или средняя цена пяти субъектов агропромышленного комплекса области, города республиканского значения, столицы, производящих данный вид продукции.

Информация об объеме произведенной валовой продукции (товаров или услуг) АПК заполняется товаропроизводителем в личном кабинете до подачи заявки на субсидирование в срок с 20 января и до конца текущего года и подтверждается электронной цифровой подписью. Сведения о встречных обязательствах отражаются в реестре встречных обязательств и являются общедоступными для пользователей.

При этом товаропроизводителями, прошедшими государственную регистрацию в текущем году, объем валовой продукции за предыдущий год указывается в значении "0".

Также предусматривается, что ежегодно местными исполнительными органами районов и городов республиканского значения и столицы создается специальная комиссия. Состав специальной комиссии формируется с учетом исключения конфликта интересов в деятельности специальной комиссии.

Птицефабрики/откормочные площадки/молочно-товарные фермы/ сельскохозяйственные производственные кооперативы, занимающиеся заготовкой молока/ мясоперерабатывающие предприятия с убойной мощностью от 50 голов крупного рогатого скота или 300 голов овец/ мясоперерабатывающие предприятия, занимающиеся убоем и первичной переработкой говядины/ мясоперерабатывающие предприятия с убойной мощностью не менее 100 голов свиней в смену/ убойные пункты, занимающиеся убоем свиней/ предприятия по переработке шерсти получают заключение специальной комиссии на соответствие производственной мощности и инфраструктуры предприятия, претендующего на получение субсидий.

На каждого товаропроизводителя направляется не менее трех специалистов, определяемых специальной комиссией. Осмотр осуществляется в присутствии товаропроизводителя или его доверенного лица.

После подписания ЭЦП товаропроизводителем заявка становится доступной в личном кабинете МИО, который в течение двух рабочих дней с момента поступления заявки осуществляет ее проверку на полноту данных и прилагаемых документов.

В случае соответствия заявка подлежит одобрению, подписывается ЭЦП ответственного исполнителя МИО и поступает в реестр одобренных заявок (лист ожидания), а также МИО направляет уведомление о результатах рассмотрения заявки на получение субсидий.

Рассмотрение заявок и выплата субсидий по одобренным заявкам осуществляются в порядке очередности согласно дате и времени регистрации заявок.

Период нахождения заявки в реестре одобренных заявок (листе ожидания) не входит в срок оказания государственной услуги.

Предусматривается, что районные отделы сельского хозяйства (РОСХ) посредством ГИСС ежеквартально осуществляют мониторинг сохранности просубсидированного поголовья. Мониторинг проводится в разделе "Мониторинг исполнения обязательств" на период сохранности поголовья.

Мониторинг исполнения обязательств, а также мероприятия по возврату средств в городах республиканского значения и столицы осуществляются МИО данных административно-территориальных единиц.

По результатам проведенного ежеквартального мониторинга РОСХ представляет информацию в МИО области не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, включая сведения о размерах подлежащих возврату субсидий.

В случае установления РОСХ нарушения товаропроизводителем принятого обязательства по обеспечению сохранности заявленного поголовья (за исключением норм естественной убыли (падежа)) и его целевого использования в рамках поданной заявки на получение субсидий, РОСХ в течение 30 рабочих дней с даты установления факта нарушения товаропроизводителем принятого обязательства в рамках поданной заявки на получение субсидий направляет товаропроизводителю уведомление о возврате полученной суммы субсидии в местный бюджет с указанием суммы и кода бюджетной классификации, по которому должен быть осуществлен возврат средств, реквизитов банковского счета, на который должны быть перечислены средства.

Уведомление о возврате полученной суммы субсидии направляется письмом по месту регистрации товаропроизводителя, а также в "личный кабинет" ГИСС. Уведомление считается доставленным с момента получения письма или прочтения уведомления в электронной системе.

В случае подтверждения нарушения товаропроизводителем принятого обязательства в рамках поданной заявки на получение субсидий, возврату подлежит объем средств за каждую несохраненную голову. Сумма полученной субсидии подлежит возврату товаропроизводителем в местный бюджет в течение девяноста рабочих дней с момента получения им уведомления.

В случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в уведомлении, РОСХ направляет материалы в МИО области для принятия мер по возврату средств в судебном порядке.

В случае нарушения товаропроизводителем обязательств, предусмотренных в рамках поданной заявки, товаропроизводитель имеет возможность подать новую заявку только после выполнения своих предыдущих обязательств (после возврата субсидий за несохраненное поголовье).

Субсидии выплачиваются при соблюдении следующих условий:

подачи заявки в электронном виде посредством взаимодействия веб-портала "электронного правительства" с ГИСС:

на получение субсидий за приобретение: племенного маточного поголовья крупного рогатого скота (молочного, молочно-мясного, мясного и мясо-молочного направлений), племенного быка-производителя (мясного и мясо-молочного направлений), племенных овец, племенного барана-производителя, племенного жеребца-производителя продуктивного направления, племенного верблюда-производителя, племенного хряка-производителя, племенных свинок, племенного маточного поголовья коз, племенного суточного молодняка родительской/прародительской формы мясного направления птиц и суточного молодняка финальной формы яичного направления, полученного от племенной птицы;

на получение субсидий племенными центрами, дистрибьютерными центрами по реализации семени и эмбрионов племенных животных и техниками-осеменаторами за услуги по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота/овец товаропроизводителей и в сельскохозяйственных кооперативах;

на получение субсидий за приобретенное однополое и двуполое семя племенных быков молочного/молочно-мясного и мясного/мясо-молочного направлений;

на получение субсидий за удешевление стоимости приобретения эмбрионов крупного рогатого скота и овец;

на получение субсидий на удешевление стоимости производства мяса курицы;

на получение субсидий на удешевление стоимости производства молока (коровье, кобылье, верблюжье);

на получение субсидий на удешевление стоимости производства молока сельскохозяйственными производственными кооперативами;

на получение субсидий на удешевление стоимости реализованной говядины мясоперерабатывающими предприятиями, занимающиеся убоем и первичной переработкой говядины;

на получение субсидий на удешевление стоимости крупного рогатого скота мужских особей, реализованных на откорм в откормочные площадки или на убой в мясоперерабатывающие предприятия;

на получение субсидий на удешевление стоимости мелкого рогатого скота мужских особей, реализованных на откорм в откормочные площадки или на убой в мясоперерабатывающие предприятия;

на получение субсидий на удешевление стоимости мелкого рогатого скота мужских особей, реализованных на откорм в откормочные площадки или на убой в мясоперерабатывающие предприятия (сезонные поставки);

на получение субсидий на удешевление стоимости свиней, реализованных или перемещенных на убой в мясоперерабатывающие предприятия или на убойные пункты;

на получение субсидий на ведение селекционной и племенной работы с племенным маточным поголовьем отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений;

на получение субсидий на удешевление стоимости тонкой и полутонкой/грубой и полугрубой шерсти, реализованной на переработку;

на получение субсидий на удешевление стоимости производства меда;

на получение субсидий на удешевление затрат при выращивании племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления/мелкого рогатого скота.

Кроме того, в новой редакции изложены:

Перечень направлений и нормативов субсидий. Критерии к товаропроизводителям, претендующим на получение субсидий. Формы заявок на получение субсидий.

Приказ вводится в действие с 22 июня 2025 года.