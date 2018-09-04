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Как строят электроавтобусы третьего поколения, показали Назарбаеву

Завод производственной мощностью 100 электроавтобусов в год создаст рабочие места для более 1000 человек.

Фото : Yvision.kz4 сентября 2018, 14:34

В ходе визита в Алматы глава государства посетил завод по производству электроавтобусов третьего поколения, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт "Акорды".

Нурсултан Назарбаев заслушал доклад о деятельности завода ТОО "Falcon Eurobus"и ознакомился с технологическим процессом производства электроавтобусов третьего поколения.

"Для осуществления проекта привлечены частные инвестиции в размере 15 млрд тенге. В рамках государственной поддержки акиматом Алматы выделен земельный участок и подведены сети водоснабжения и электролиний на сумму 2 млрд тенге. Завод производственной мощностью 100 электроавтобусов в год создаст рабочие места для более 1000 человек", - сообщается на сайте.



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