Как строят электроавтобусы третьего поколения, показали Назарбаеву
Завод производственной мощностью 100 электроавтобусов в год создаст рабочие места для более 1000 человек.
Фото : Yvision.kz4 сентября 2018, 14:34
В ходе визита в Алматы глава государства посетил завод по производству электроавтобусов третьего поколения, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт "Акорды".
Нурсултан Назарбаев заслушал доклад о деятельности завода ТОО "Falcon Eurobus"и ознакомился с технологическим процессом производства электроавтобусов третьего поколения.
"Для осуществления проекта привлечены частные инвестиции в размере 15 млрд тенге. В рамках государственной поддержки акиматом Алматы выделен земельный участок и подведены сети водоснабжения и электролиний на сумму 2 млрд тенге. Завод производственной мощностью 100 электроавтобусов в год создаст рабочие места для более 1000 человек", - сообщается на сайте.
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