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Вы беременны. В Усть-Каменогорске мужчине поставили диагноз

Живот пациента увеличен согласно срокам беременности

Фото : Петрозаводск ГОВОРИТ4 сентября 2018, 14:41

Мужчина обратился в больницу с болями в животе. В заключении врача среди прочих симптомов значится, что он ждет ребенка, передает корреспондент Устинка LIVE.

Казус пациент заметил уже дома. Причем помимо увеличенного живота, согласно срокам беременности, специалисты Амбулаторного центра указали, что мужчина уже чувствует пошевел…


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