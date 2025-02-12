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Общество

Беременную экстренно доставили вертолетом МЧС к врачам в Усть-Каменогорске

перевезли вертолетом беременну, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 18:45 Фото: pixabay
Пилоты вертолета "Казавиаспас" помогли беременной женщине, в срочном порядке доставив ее из города Зайсана в медицинское учреждение Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.

36-летняя жительница Восточно-Казахстанской области нуждалась в срочной медицинской помощи.

"Операцию провел экипаж в составе пилотов Анатолия Козловского и Олега Алфеева, а также бортмеханика Ергазы Сабдирова. Полет проходил в сопровождении бригады врачей санавиации, обеспечивавших необходимую медицинскую поддержку пациентки на борту", – сообщили спасатели МЧС РК.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям пилотов и врачей будущая мама была благополучно доставлена в медицинское учреждение Усть-Каменогорска, где ей оказывается необходимая помощь.

Ранее новорожденного и его мать доставили вертолетом в больницу из-за сложных погодных условий и ограничения движения транспорта на дорогах в ВКО.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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