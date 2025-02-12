Беременную экстренно доставили вертолетом МЧС к врачам в Усть-Каменогорске

Пилоты вертолета "Казавиаспас" помогли беременной женщине, в срочном порядке доставив ее из города Зайсана в медицинское учреждение Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.

36-летняя жительница Восточно-Казахстанской области нуждалась в срочной медицинской помощи.

"Операцию провел экипаж в составе пилотов Анатолия Козловского и Олега Алфеева, а также бортмеханика Ергазы Сабдирова. Полет проходил в сопровождении бригады врачей санавиации, обеспечивавших необходимую медицинскую поддержку пациентки на борту", – сообщили спасатели МЧС РК.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям пилотов и врачей будущая мама была благополучно доставлена в медицинское учреждение Усть-Каменогорска, где ей оказывается необходимая помощь.

Ранее новорожденного и его мать доставили вертолетом в больницу из-за сложных погодных условий и ограничения движения транспорта на дорогах в ВКО.