О туалетах и чистоте в новых алматинских "подземках"

Во всех ли алматинских подземных переходах предусмотрены общественные туалеты и нужно ли платить за их посещение.

В Алматы завершается реконструкция подземных переходов, на фотографиях в соцсетях в числе прочих новшеств, внесенных в интерьер "подземок", то и дело мелькает заветная дверь с надписью "туалет". Что весьма актуально для Алматы, где число и качество подобных заведений явно оставляет желать лучшего. Но во всех ли "подземках" есть общественная уборная, во сколько обойдется ее посещение, и кто будет следить за чистотой и наличием всех необходимых средств гигиены? Ответы на эти вопросы Zakon.kz попытался найти в городском акимате.

Как нас заверили в пресс-службе акима города, централизованного управления, отвечающего за все подземные переходы Алматы, не существует, и каждый райакимат отвечает за ситуацию в расположенных на его территории подземных переходах отдельно. А потому, учитывая, что районов у нас в городе 8, а общее количество отреставрированных "подземок" составляет порядка 50, для примера мы решили взять лишь центральную часть Южной столицы, обзвонив акиматы Медеуского и Алмалинский районов.

Как оказалось, общественные уборные предусмотрены далеко не во всех переходах. Так, по словам руководителя отдела благоустройства аппарата акима Медеуского района Улана Абдулбаева, в данном районе расположены 3 обновленных подземных перехода на пересечении пр. Достык-Абая, пр. Аль-Фараби ул. Мендикулова, и пр. Достык ул. Хаджи Мукана. Но ни в одном из них туалета нет.

"Там провели капитальный ремонт, обновили интерьер, провели освещение, бесплатный wi-fi, установили систему видеонаблюдения, которая будет подключена к системе городского ДВД, но общественные туалеты изначально не были предусмотрены по проекту. Тем более, что сами подземные переходы расположены отдельно от системы коммуникаций водоснабжения. И вести их отдельно к каждому переходу довольно затратно", - сообщил Абдулбаев.

В Алмалинском районе ситуация с общественными уборными оказалась более благоприятная. Но и здесь они имеются далеко не во всех "подземках". Как сообщили в отделе благоустройства районного акимата, всего в Алмалинском районе расположено 11 подземных переходов. Но только в 5 из них имеются туалеты.

К слову, их адреса лучше на всякий случай запомнить:

пр. Абылай хана Райымбека;

ул. Абылай хана Жибек Жолы;

ул. Толе би Муратбаева;

ул. Абылай хана пр. Абая;

пр. Жибек Жолы пр. Назарбаева.

Как отметили в райакимате, посещение общественных туалетов бесплатное, а их обслуживанием будет заниматься выигравшая тендер компания "Или". Именно ее сотрудники будут осуществлять санитарную очистку всего подземного перехода, в том числе и самих уборных, а все необходимые гигиенические средства будут обеспечиваться за счет подрядчика.

"На все это, как и на зарплату сотрудников данной компании, выделяются деньги из бюджета. В каждом туалете должна обязательно иметься туалетная бумага, 2 ершика, жидкое мыло для мытья рук. Насколько выполняются все эти требования, проверяют сами сотрудники райакимата, которые проводят внеплановые обходы. Также мы будем реагировать и принимать меры по всем жалобам пользователей, которые могут обращаться непосредственно в акимат Алмалинского района. Но пока жалоб нет. Я лично каждый день обхожу несколько подземных переходов и максимальное нарушение, которое удалось выявить - это то, что иногда может закончиться жидкое мыло и его не успеют заменить. Но, на мой взгляд, это не столь уж большая проблема", - рассказал сотрудник отдела благоустройства, почему-то не пожелавший назвать свое имя и должность.

Подводя итоги можно сказать, что проблему общественных туалетов с обновлением подземных переходов, горакимат решил лишь частично. Зато там, где уборные все же есть, пользоваться ими можно бесплатно. Причем минимальный комфорт и чистоту вам обязаны обеспечить. Только вот возникает вопрос: будут ли те, кто за это в ответе, действительно работать на совесть, не получая от посетителей никакой благодарности (по крайней мере в денежном эквиваленте), и не проще ли им будет закрыть дверь на замок, объявив например "санитарный день", плавно переходящий в недели и месяцы. Что ж, поживем-увидим.

Владимир Демидов

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