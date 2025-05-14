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Туризм

Бишкек испытывает нехватку общественных туалетов

В Бишкеке дефицит общественных туалетов, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 04:08 Фото: pixabay
В столице Кыргызстана зафиксирована нехватка общественных туалетов, сообщает Zakon.kz.

По данным 2ГИС, на 2025 год в Бишкеке насчитывается всего 156 общественных туалетов, не считая тех, что расположены внутри торговых центров.

"При численности населения свыше 1,3 млн человек, это означает, что на один туалет приходится более 8300 горожан", – отмечают в организации.

Анализ пространственного распределения показал, что основные объекты сосредоточены в трех условных районах, где насчитывается около 45 туалетов в каждом кластере:

  • нижняя часть города;
  • микрорайоны;
  • центр "Золотой квадрат".

В то время как в других частях города количество объектов заметно ниже – в некоторых зонах не более восьми туалетов на весь район.

"Недостаток доступных санитарных точек – это вызов для городской инфраструктуры. В условиях растущего туризма и повышения качества городской среды такие данные могут стать ориентиром для мэрии, бизнеса и инвесторов при планировании новых объектов", – пишут в комментариях.

Во всей стране зафиксировано 629 общественных туалетов. Эти данные собраны на основе картографической информации 2ГИС, которая регулярно обновляется и отражает актуальное состояние объектов городской инфраструктуры.

А в Барселоне придумали, как обезопасить ночью гостей баров и дискотек.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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