Обладатель "Алтын белгі" рассказал, за что убил выпускника школы Актобе

Причиной ссоры между несовершеннолетними, приведшей к кровавой трагедии, стала банальная случайность.

В Актобе идет суд над выпускником физико-математической школы и обладателем "Алтын белгі " Бекназом Кеншилик, который обвиняется в убийстве в ходе ссоры выпускника другой школы Азата Дусупова, сообщает корреспондент Bnews.kz.

На скамье подсудимых в Актобе впервые один из лучших выпускников – круглый отличник, призер олимпиад, обладатель "Алтын белгі" - Бекназ Кеншилик. Вместо учебы в институте ему грозит тюремный срок. Сегодня в суде рассказали о деталях происшествия. Причиной ссоры между несовершеннолетними, приведшей к кровавой трагедии, стала банальная случайность. На базе отдыха во время танцев Бекназ Кеншилик нечаянно наступил на ногу Азату Дусупову. Последний не мог простить этого.

"Через 2-3 дня знакомая по instagram пишет, что со мной хочет поговорить Азат Дусупов. Я не понял зачем? После чего он сам объяснил, что я наступил ему на ногу и должен ответить. Я попросил прощения и сказал, что так бывает. Однако он сказал, что надо встретиться", - рассказывает подсудимый Бекназ Кеншилик.

Встреча произошла на торжественной церемонии вручения аттестатов в парке. По словам Бекназа, Азат пытался выяснить отношения, но в парке было многолюдно. Поздно вечером они встретились во дворе дома во время прогулки с друзьями. Азат Дусупов предложил Кеншилик отойти в сторону.

"Кеншилик сказал, что сначала проводит Алибекову до дома, а потом вернется и поговорит с ним. Однако Дусупов не послушался его. Он потянул за руку Кеншилик и повел его за дом и деревья. Остальные остались ждать на углу. Дусупов напомнил Кеншилик о случае на базе отдыха, начал оскорблять и бить Кеншилик по лицу", - сообщил государственный обвинитель.

По словам Бекназа Кеншилик, он не выдержал, когда Азат оскорбил его маму. В результате он, не осознавая ничего, в пылу гнева вытащил нож и начал бить им по Азату.

"Я думал ножом напугать Азата. Но это его не остановило. Я был очень зол, потому что он оскорбил человека, который мне очень дорог. Да я признаю вину, я совершил преступление, но прошу прощения у родителей и родственников. Я не хотел убивать Азата", - раскаивается подсудимый.

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