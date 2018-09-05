Девочку, рожденную на отдыхе в Анталии, могут отдать в турецкий приют

Сумма оплаты за услуги турецкой клиники уже превышает 20 тысяч долларов.

Полина Васильева родилась преждевременно в Турции во время отдыха родителей. Малышка находится в зарубежной клинике. Ее родители, Дарья и Иван Васильевы, вернулись в Алматы. Сейчас они ведут сбор средств, чтобы в буквальном смысле выкупить своего ребенка у турецких врачей, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Им удалось собрать лишь 120 тысяч тенге. А сумма оплаты за услуги турецкой клиники уже превышает 20 тысяч долларов. По словам родителей, врачи не выходят с ними на связь. Из ответа МИДа они решили, что состояние девочки тяжелое. Для перелета ей необходим самолет санавиации. Отец Полины Иван Васильев жалуется, что Министерство иностранных дел Казахстана и консульство в Анталии не оказывают им никакой поддержки. Родители потеряли надежду вернуть дочь.

– Если будут еще неоправданные ожидания, то с ума сойдет жена. Мы просто хотим забыть про этот кошмар. В МИД нам только сказали: «Действуйте быстро». Как мы можем действовать быстро, если у нас таких средств нет? - пожаловался отец Полины Иван Васильев.

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