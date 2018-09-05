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Детали гибели полицейского в ДТП рассказали в столичной полиции

23-летний сотрудник полка дорожно-патрульной полиции МПС ДВД Астаны находился в авто в качестве пассажира.

Фото : Украина.ру5 сентября 2018, 09:55

В пресс-службе ДВД Астаны прокомментировали ночное ДТП, в результате которого погиб сотрудник полиции, передает Zakon.kz.

По данным ДВД, авария произошла 4 сентября около 23.00 часов на улице Туркестан. Водитель Dodge Challenger не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего машина опрокинулась, врезалась в фонарный столб и загорелась.

Как выяснилось, полицейский - 23-летний сотрудник полка дорожно-патрульной полиции МПС ДВД Астаны находился в авто в качестве пассажира. Он скончался на месте. По данному факту ведется досудебное расследование по ст.345 УК РК.

"Водитель с телесными повреждениями госпитализирован в городскую больницу. Назначены необходимые экспертизы. Также управлением собственной безопасности столичного ДВД проводится служебная проверка", - отметили в ДВД.


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