В Казахстане 14 человек заболели конго-крымской геморрагической лихорадкой с начала года

Ситуация по заболеваемости корью стабильная.

В Минздраве РК прошло очередное заседание республиканского штаба по профилактике инфекционных заболеваний. Участники заседания обсудили вопросы эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью, конго-крымской геморрагической лихорадкой и мерах, принимаемых по их предупреждению среди населения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета охраны общественного здоровья.

Как отмечается, ситуация по заболеваемости корью стабильная. За 8 месяцев 2018 года зарегистрировано 2 случая кори по причине отказа от профилактических прививок.

«Относительно конго-крымской геморрагической лихорадки с начала 2018 года зарегистрировано 14 случаев в эндемичных регионах республики: Жамбылской области – 7 случаев, в Туркестанской – 4 случая, Кызылординской – 3 случая. В том числе в каждом из этих регионов зарегистрировано по 1 случаю с летальным исходом», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что летальные случаи происходят по причине несвоевременного и позднего обращения пациентов.

По итогам совещания даны поручения, и рекомендации по принятию дальнейших мер по профилактике и предотвращению инфекционных заболеваний.

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