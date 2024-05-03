Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мужчина умер от конго-крымской геморрагической лихорадки в Кызылординской области

Конго-крымская лихорадка, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 19:29 Фото: Zakon.kz
В Кызылординской области мужчина заболел лихорадкой, ухаживая за скотом. Он жил в Шиелийском районе, передает корреспондент Zakon.kz.
"После того, как его укусил клещ, мужчина не обратился в медучреждение. Он общался с другими родственниками, ходил на работу в крестьянское хозяйство и упустил болезнь. К нам в больницу его привезли через несколько дней, когда его состояние было тяжелое. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, но из-за того, что пациент обратился к медикам поздно, спасти его не удалось", – сказал главный врач областной инфекционной больницы Адилбай Медетбаев.

Как рассказала на брифинге руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алия Абдикаимова, подтвержденный случай лихорадки произошел в апреле. Всего с начала 2024 года с подозрением на это заболевание после укуса клещей обратились 108 кызылординцев.

Врачи отметили, что лето еще на наступило, но в Кызылординской области уже очень жарко и клещи активизировались рано. Климат региона благоприятен для размножения клещей, так как лето здесь жаркое, а температуры воздуха высокие.

С марта 2024 года в Кызылординской области совместно с зоопаразитологической группой идет сбор клещей. На сегодняшний день собрано почти 12 тыс. клещей, из них пробы взяты у 1331. У 13 из них – положительный результат на конго-крымскую лихорадку.

Врачи напомнили, что жителям области необходимо соблюдать максимальную осторожность при нахождении в степных зонах и вблизи скотных дворов. При выявлении симптомов конго-крымской геморрагической лихорадки нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Руководитель областного управления мобилизационной подготовки Марат Курманбаев отметил, что в Кызылординской области 115 населенных пунктов признаны неблагоприятными и в них проводится противоклещевая дезинфекция. Она продолжится до 8 июня.

Читайте также

Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Жителей Костанайской области вновь попросили сохранять спокойствие
Жителей Костанайской области вновь попросили сохранять спокойствие
Бишимбаев: Я виноват в том, что произошло
Бишимбаев: Я виноват в том, что произошло
Елена Лебедева
Кызылординская область 2024 год Болезни Лихорадка
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Оползень сошел в Талгарском районе
На территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень
В Казахстане изменится информация в удостоверении личности
В Казахстане изменится информация в удостоверениях личности
Приговор Мурату Оразбаеву, подробности уголовного дела
Задержание главы станции скорой медицинской помощи в Астане: стали известны детали дела
Дело Бишимбаева, суд, Астана
Адвокат о видео в телефоне Бишимбаева: За 20 минут произнес 175 раз одну фразу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: