Мужчина умер от конго-крымской геморрагической лихорадки в Кызылординской области

В Кызылординской области мужчина заболел лихорадкой, ухаживая за скотом. Он жил в Шиелийском районе, передает корреспондент Zakon.kz.

"После того, как его укусил клещ, мужчина не обратился в медучреждение. Он общался с другими родственниками, ходил на работу в крестьянское хозяйство и упустил болезнь. К нам в больницу его привезли через несколько дней, когда его состояние было тяжелое. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, но из-за того, что пациент обратился к медикам поздно, спасти его не удалось", – сказал главный врач областной инфекционной больницы Адилбай Медетбаев.

Как рассказала на брифинге руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алия Абдикаимова, подтвержденный случай лихорадки произошел в апреле. Всего с начала 2024 года с подозрением на это заболевание после укуса клещей обратились 108 кызылординцев.

Врачи отметили, что лето еще на наступило, но в Кызылординской области уже очень жарко и клещи активизировались рано. Климат региона благоприятен для размножения клещей, так как лето здесь жаркое, а температуры воздуха высокие.

С марта 2024 года в Кызылординской области совместно с зоопаразитологической группой идет сбор клещей. На сегодняшний день собрано почти 12 тыс. клещей, из них пробы взяты у 1331. У 13 из них – положительный результат на конго-крымскую лихорадку.

Врачи напомнили, что жителям области необходимо соблюдать максимальную осторожность при нахождении в степных зонах и вблизи скотных дворов. При выявлении симптомов конго-крымской геморрагической лихорадки нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Руководитель областного управления мобилизационной подготовки Марат Курманбаев отметил, что в Кызылординской области 115 населенных пунктов признаны неблагоприятными и в них проводится противоклещевая дезинфекция. Она продолжится до 8 июня.